Varșovia a inaugurat un centru de urgență pentru păsările sălbatice rănite, funcționând non-stop la intrarea Grădinii Zoologice din capitala Poloniei. Primul pacient a fost un mascul de cinteză, salvat de Marcin Jarzębski după ce păsarea a intrat într-o fereastră. Bărbatul a pus pasărea într-o cutie de pantofi și a completat un formular pentru ca personalul centrului să o preia și să-i ofere tratament specializat, relatează AP.

O Grădină Zoologică va avea UPU pentru păsări sălbatice rănite. Medic veterinar: "Luptăm pentru libertate" - Sursa: Profimedia

Noua cameră de urgență folosește containere metalice automate, care mențin păsările calde și trimit semnal imediat către spitalul de păsări, aflat la câțiva metri distanță. Acolo, medicii veterinari efectuează diagnosticarea și tratamentul. Sistemul a fost conceput pentru a proteja păsările până la preluarea de către specialiști.

"Această pasăre este un copil al pădurii care, în timpul migrației, nu a înțeles fereastra", a explicat ornitologul Andrzej Kruszewicz, directorul Grădinii Zoologice din Varșovia. El a adăugat că oamenii sunt adesea responsabili pentru accidentele care afectează păsările și trebuie să le ofere o a doua șansă.

Grădina Zoologică tratează anual aproximativ 9.000 de păsări, de la pițigoi și vrăbii, până la stârci sau cocori, adaptând tratamentul în funcție de specie și gravitatea afecțiunilor. Managerul spitalului, Andżelika Gackowska, a precizat că iernile mai calde au determinat păsările care migrau anterior să rămână în Polonia, unele fiind surprinse de condițiile dificile și dezvoltând anemie sau alte probleme de sănătate.

Articolul continuă după reclamă

Banii pentru camera de urgență au fost parțial asigurați printr-un program participativ al cetățenilor din Varșovia, care aleg proiectele în funcție de popularitate. Locuitorii au devenit mai conștienți de importanța ajutorului oferit păsărilor, însă specialiștii avertizează să nu ridice pui sănătoși care nu au nevoie de intervenție.

După vindecare, păsările sunt plasate în cuști mari în aer liber pentru a se readapta mediului natural, iar eliberarea în habitatul lor rămâne scopul final.

"Luptăm pentru libertate", a spus medicul veterinar Ewelina Chudziak, punând accentul pe misiunea centrului de a oferi păsărilor șansa de a supraviețui și de a se întoarce în natură.

Denisa Vladislav

Întrebarea zilei Credeți că statul va găsi o soluție de a reduce prețul carburanților? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰