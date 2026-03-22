Continuăm cu o știre ale cărei personaje principale sunt Elmo și Soa. Adică, cele două foci de la cel mai mare acvariu din țară. Ei bine, își sărbătoresc astăzi ziua, pentru că e Ziua Internțională a Focii. Așadar, Grădina Zoologică din Brașov este în plină festivitate astăzi.

S-a făcut și vreme frumoasă, astfel încât sunt toate motivele ca oamenii să vină să sărbătorească Ziua Internațională a Focilor alături de Elmo și Soa. Sunt cele două foci comune din acvariul Grădinii Zoologice din Brașov. Au trei ani, respectiv patru ani și sunt din Germania, venind aici în 2024. Trebuie spus că au avut meniu special astăzi: hering, un kilogram și jumătate la fiecare masă, iar mesele sunt trei pe zi. Se înțeleg foarte bine cu leii de mare, colegii lor de acvariu.

Elmo și Soa sunt sărbătorite astăzi. Cu această ocazie, administratorii Grădinii Zoologice din Brașov au pregătit activități educative, prin care copiii de toate vârstele pot afla informații despre cum trăiesc focile de mare, cum se deosebesc focile comune de mare și leii de mare californieni, precum și despre vulnerabilitățile acestei specii în mediul lor natural.

Vremea este frumoasă la Grădina Zoologică din Brașov, unde se află cel mai mare acvariu dintr-o Grădină Zoologică din România, astfel încât astăzi, de Ziua Focilor, românii au toate motivele să meargă să îi vadă pe Elmo, pe Soa și pe cei patru lei de mare californieni.

