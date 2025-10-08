Antena Meniu Search
O insulă din Scoţia, scoasă la vânzare la preţul unui apartament din Bucureşti

Să ai un apartament în Bucureşti sau propria insulă pe coastele Scoţiei? E o dilemă cu care nu se vor confrunta românii, dar agenţii imobiliari din Scoţia speră că vor găsi un cumpărător pentru insula Gasker.

la 08.10.2025 , 18:10
O insulă din Scoţia, scoasă la vânzare la preţul unui apartament din Bucureşti - O insulă din Scoţia, scoasă la vânzare la preţul unui apartament din Bucureşti - X / Nexta

Insula Gasker are 29 de hectare şi se află în largul coastelor Scoţiei. E o insulă stâncoasă, acoperită de o câmpie şi găzduieşte o colonie de foci. Pe insulă nu există vreo locuinţă, dar un mic far fără personal uman. Nu are apă curentă, se află la 8 kilometri de cea mai apropiată aşezare umană şi la 120 de kilometri de cea mai apropiată gară. Accesul pe insulă e îngreunat de mareele puternice.

Agenţii de vânzări din zonă o promovează ca fiind locul ideal pentru introvertiţi sau pentru aventurierii dornici să se deconecteze de agitaţia marilor metropole. Preţul nu este deloc unul mare: 138.000 de euro, adică aproximativ preţul unui apartament din Bucureşti.

