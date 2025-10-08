O insulă din Scoţia, scoasă la vânzare la preţul unui apartament din Bucureşti
Să ai un apartament în Bucureşti sau propria insulă pe coastele Scoţiei? E o dilemă cu care nu se vor confrunta românii, dar agenţii imobiliari din Scoţia speră că vor găsi un cumpărător pentru insula Gasker.
Insula Gasker are 29 de hectare şi se află în largul coastelor Scoţiei. E o insulă stâncoasă, acoperită de o câmpie şi găzduieşte o colonie de foci. Pe insulă nu există vreo locuinţă, dar un mic far fără personal uman. Nu are apă curentă, se află la 8 kilometri de cea mai apropiată aşezare umană şi la 120 de kilometri de cea mai apropiată gară. Accesul pe insulă e îngreunat de mareele puternice.
Agenţii de vânzări din zonă o promovează ca fiind locul ideal pentru introvertiţi sau pentru aventurierii dornici să se deconecteze de agitaţia marilor metropole. Preţul nu este deloc unul mare: 138.000 de euro, adică aproximativ preţul unui apartament din Bucureşti.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰