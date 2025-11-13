Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000€ pe cei care decid să se mute acolo

Un colț de paradis din Marea Egee invită familii să readucă pulsul unei comunități vii. Insula Antikithera oferă stimulente financiare celor care decid să se mute acolo. Pentru a combate depopularea, insula va plăti noilor locuitori 500 € pe lună timp de trei ani, în total 18.000 €.

Biserica Ortodoxă Greacă a decis să sprijine acest program pentru a revigora comunitatea în scădere a Antikitherei, care numără doar 24 de rezidenți permanenți, dar care crește la 65 în sezonul de vară. Mulți tineri părăsesc insula în căutarea unor oportunități de muncă, iar populația a scăzut de la aproximativ 300 în ultimii 40 de ani, scrie Express.co.uk.

"Avem nevoie de familii tinere, suficient de numeroase încât să facă Antikithera vie și plină de glasuri de copii", a declarat primarul Andreas Harhalakis. Școala, închisă timp de 24 de ani, s-a redeschis după ce o familie tânără s-a mutat pe insulă, iar în 2023 alte patru familii au ales să se stabilească aici, potrivit Greek City Times.

Cei care doresc să se mute ar putea avea șanse mai mari dacă au meserii care contribuie la economia insulei, precum pescuitul, cofetăria sau construcțiile. Pe insulă există o singură cafenea deschisă tot timpul anului, care funcționează și ca magazin, iar pentru vizitatori există o singură cazare, un hostel.

Insula, de doar 23 km pătrați, este cunoscută pentru frumusețea sălbatică, cu dealuri joase și stânci calcaroase abrupte, precum și plaje izolate. Singura localitate și port este Potamos. Pe Antikithera se poate ajunge cu feribotul din insula vecină Kythira sau din portul Kissamos din Creta.

