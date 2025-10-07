O primăriţă din Germania, atacată cu cuţitul în faţa casei. Abia câştigase alegerile

O primăriţă din Germania, oraşul Herdecke din landul Renania de Nord–Westfalia, a fost atacată cu cuţitul, iar starea e extrem de gravă.

Potrivit Bild, Iris Stalzer, în vârstă de 57 de ani, a fost atacată în faţa locuinţei sale şi a fost găsită de fiul ei în apartament, în stare gravă. Medicii fac eforturi pentru a-i salva viaţa, însă sunt resemnaţi în privinţa pronosticului.

Nu se cunoaşte încă motivul atacului

Femeia ar fi suferit multiple plăgi înjunghiate în zona abdominală și a spatelui şi i-ar fi spus fiului că a fost atacată pe stradă de mai mulți bărbați. Poliția a declanșat o alertă majoră și desfășoară o amplă operațiune de căutare a suspecților. O comisie specială de omucideri urmează să preia ancheta. Deocamdată, nu se știe dacă atacul are un motiv politic.

Numeroase echipaje de poliție și ambulanțe au fost mobilizate marți la prânz în zona Herdecke-Herrentisch. Iris Stalzer, avocat de profesie și membră a Partidului Social-Democrat (SPD), fusese aleasă în turul al doilea al alegerilor, pe 28 septembrie, în funcția de primar al orașului din regiunea Ruhr.

