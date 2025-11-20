Antena Meniu Search
Video O reuniune ONU pe teme climatice a fost întreruptă după izbucnirea unui incendiu în locaţie

Reuniunea ONU privind schimbările climatice (COP30) a fost întreruptă, iar delegații au fost evacuați din cauza unui incendiu izbucnit în interiorul locației din Belem, în Brazilia.

de Redactia Observator

la 20.11.2025 , 20:38
O reuniune ONU pe teme climatice a fost întreruptă după izbucnirea unui incendiu în locaţie O reuniune ONU pe teme climatice a fost întreruptă după izbucnirea unui incendiu în locaţie - Profimedia

Guvernul brazilian a declarat că incendiul este acum sub control și că nimeni nu a fost rănit, transmite BBC.

Flăcările au ars prelata care acoperă locul de desfășurare. Un videoclip arată un bărbat pulverizând un stingător asupra incendiului înainte de a fugi.

Încă nu se știe ce a cauzat incendiul. Un martor ocular a declarat pentru BBC că el crede că un incendiu electric a fost cauza. O femeie a fost luată într-un scaun cu rotile, dar nu este clar dacă acest lucru a avut legătură cu incendiul.

Mii de oameni participă la discuțiile ONU privind clima, inclusiv membri ai delegațiilor din întreaga lume.

Aproape 200 de țări încearcă să ajungă la un acord asupra modalităților de a face progrese în combaterea schimbărilor climatice.

