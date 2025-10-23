O româncă din Italia a răspuns la un anunţ de angajare şi a ajuns să fie sechestrată şi violată timp de o lună

A răspuns la un anunţ de angajare şi a ajuns să trăiască un adevărat coşmar. O româncă de 44 de ani din Italia a fost sechestrată, bătută şi violată de un bărbat timp de 30 de zile. Femeia a reuşit să scape după ce individul de 60 de ani şi-a uitat într-o zi telefonul acasă şi aceasta a reuşit să alerteze o prietenă.

Calvarul româncei a început atunci când a răspuns la un anunţ de angajare pentru o îngrijitoare de vârstnici, publicat pe o reţea populară. Odată ajunsă la casa bărbatului din Palagonia, în provincia Catania, pentru a se întâlni cu presupusa femeie în vârstă de care trebuia să aibă grijă, românca s-a trezit sechestrată, bătută și violată de individul de 60 de ani, care a recunoscut că anunţul a fost doar un pretext. După 30 de zile a reușit să scape, după ce a reușit să trimită un mesaj unei prietene, scrie CataniaToday.

Sechestrată, bătută şi violată timp de 30 de zile

În timp ce era intervievată, bărbatul i-a făcut româncei mai multe complimente, după care i-a propus direct să întreţină relaţii sexuale cu ea. Speriată, femeia a dat să fugă, însă bărbatul închisese deja uşa şi îi luase şi telefonul mobil ca să nu poată să sune după ajutor. Astfel, românca, mama unui băiat de 12 ani, a rămas sechestrată în casă timp de 30 de zile, timp în care era bătută şi violată cu regularitate.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul ieşea destul de rar din casă, doar pentru a merge după ţigări, mâncare şi băutură, timp în care românca rămânea închisă în casă. Într-una din zile, individul a plecat fără telefonul mobil, iar asta avea să îi fie salvarea.

Când carabinierii au sosit la faţa locului, bărbatul a refuzat iniţial să deschidă uşa spunând că locuieşte cu iubita lui. Însă femeia a profitat când i-a văzut pe salvatori şi s-a aruncat în braţele lor, implorându-i să o salveze. Victima a fost transportată la spital, iar bărbatul a fost arestat.

