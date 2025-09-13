O româncă din Spania s-a filmat în timp ce caută prin produsele aruncate de Lidl: "Lumea mă judecă"

O româncă stabilită în Spania s-a filmat cum caută printre produsele aruncate de Lidl, iar gestul ei a stârnit numeroase comentarii. Femeia spune că nu-i pasă de părerile celorlalţi şi va continua să facă asta.

Georgiana este o româncă ce lucrează în Spania şi s-a filmat alături de soţul ei cum caută printre fructele şi legumele aruncate de un mare lanţ de supermaket-uri. O parte din produse sunt încă în stare bună, dar au fost aruncate pentru că au ieşit din termenul de valabilitate. Femeia caută fructe şi legume şi spune că face acest lucru pentru a face economii.

Mesajul transmis de româncă: "Mândria costă, ştiţi ce zic?"

"Dacă ţii la mândria ta şi la ce părere are vecinul de bloc sau casieriţa din supermarket, rămâi cu buza umflată. Mândria costă, ştiţi ce zic? Eu nu mai vreau să trăiesc după aparenţe. Nu îmi este ruşine. Lumea mă vede, lumea mă judecă, şi totuţi eu pun aceste filmuleţe pe TikTok. Ştiu că sunt o grămadă de persoane care fac la fel, dar o fac în tăcere. Eu, în schimb, mi-am asumat ce fac şi nu mă ascund. Nu pot să mă las condusă de frica judecăţii altora. Sunt cea mai fericită când reuşesc economisesc. Da, economisesc o grămadă de bani, pentru că banii mei sunt oricum puţini şi mi se pare păcat să aruncăm produse care sunt încă bune.

Pe mine nu mă interesează foarte mult ce spune lumea. Dacă pe alţii îi preocupă ce zic vecinii, e problema lor. Eu nu trăiesc cu lumea, lumea nu-mi bagă bani în buzunar, lumea nu îmi cumpără nici măcar un kilogram de roşii. Aşa că nu-mi pasă. Oamenii te vor judeca oricum. Şi dacă mergi la magazin şi cumperi marfa perfectă, cea mai scumpă, şi dacă iei produse la reducere sau recuperezi ceva dintr-un container. Eu am făcut alegerea mea, prefer să nu risipesc şi să folosesc ce e bun, decât să închid ochii la risipă doar ca să respect un fel de imagine", a spus Georgiana pe TikTok.

Atitudinea femeii a stârnit numeroase comentarii în mediul online. "Bravp, doamnă, aş face şi eu la fel, nu aş avea nicio reţinere să le folosesc dacă sunt bune", a fost unul dintre comentarii. Alţi români au atras atenţia asupra faptului că Georgiana şi soţul ei se expun totuşi unor riscuri luând astfel de produse: "Sunt alimente cu termen scăzut sau chiar depăşit de valabilitate, se pot îmbolnăvi. E părerea mea, dar voi ştiţi mai bine". Bineînţeles, nu au lipsit nici ironicii: "Asta-i diaspora cu miile de euroi".

