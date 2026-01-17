O stradă din Florida a fost redenumită după preşedintele SUA. Trump: "Acesta este un indicator impresionant"

Strada care trece prin fața proprietății din Florida a liderului SUA a primit un alt nume. Dacă până în prezent s-a numit Southern Boulevard, de acum încolo numele străzii va fi "President Donald J. Trump Boulevard". La ceremonie a participat și președintele Donald Trump.

Strada care trece prin fața proprietății din Mar-a-Lago a președintelui american a fost redenumită, potrivit Le Figaro. La ceremonia care a avut loc vineri a participat președintele în persoană. El a inaugurat plăcuța care indică noul nume: „President Donald J. Trump Boulevard”. Bulevardul leagă Aeroportul Internațional Palm Beach de Mar-a-Lago, reședința privată și clubul lui Donald Trump. Strada are 6,5 kilometri și este folosită în mod regulat de Trump în timpul călătoriilor sale în Florida.

Schimbarea a fost decisă de autoritățile statului Florida în care republicanii dețin controlul. Președintele SUA a declarat că este „foarte onorat” de această inițiativă.

"Îmi voi aminti de acest gest excepțional pentru tot restul vieții", a spus el.

La vederea indicatorului, el a exclamat: "Acesta este un indicator impresionant. Este magnific".

Schimbarea numelui a fost aprobată și de autoritățile locale din West Palm Beach și Palm Beach County. Republicană Meg Weinberger, care a inițiat proiectul, a explicat în timpul ceremoniei că inițiativa s-a lovit inițial de rezistență.

"Când am introdus proiectul de lege, mi s-a spus că este imposibil, că nu putem face acest lucru. (...) Trebuie să vă onorăm și să vă arătăm respect dumneavoastră și familiei dumneavoastră pentru tot ce ați făcut pentru noi și pentru țara noastră", a explicat Weinberger.

Oficialii locali au transmis că schimbarea numelui nu implică nicio modificare a adreselor oficiale, a hărților administrative sau a procedurilor serviciilor de urgență.

Totuși, inițiativa face parte dintr-o campanie prin care se încearcă folosirea numelui Trump pentru locuri, programe și instituții relevante. Campania neoficială a început după revenirea lui Trump la Casa Albă, în urmă cu un an. Aceasta este o practică neobișnuită în Statele Unite, unde astfel de omagii sunt în general acordate foștilor președinți după sfârșitul mandatului lor sau chiar după moartea acestora.

Cea mai mare controversă a fost stârnită de redenumirea centrului de arte din Washington. Acesta se numea Centrul Kennedy și a fost redenumit Centrul Trump-Kennedy. Decizia a stârnit numeroase proteste și a provocat demisia unor artiști.

