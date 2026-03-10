Un satelit NASA uriaș se întoarce pe Pământ după 14 ani. Ce riscuri sunt pentru populație

Un satelit al agenției spațiale americane se pregătește să revină pe Pământ după aproape 14 ani petrecuți în spațiu. Potrivit experților de la NASA, satelitul Van Allen Probe A, lansat în 2012 pentru a studia centurile de radiații din jurul planetei noastre, urmează să reintrе în atmosfera terestră marți seară.

Satelitul Van Allen Probe A, cu o greutate de 600 de kilograme, a fost lansat în august 2012 împreună cu geamănul său, Van Allen Probe B, pentru a studia centurile de radiaţii din jurul Pământului, după care sunt numite.

Ambii sateliţi au fost dezactivaţi în 2019, iar timpul petrecut de Van Allen Probe A pe orbită este aproape de sfârşit. Începând de luni după-amiază (9 martie), Forţele Spaţiale ale SUA au preconizat că satelitul va reintra în atmosfera Pământului marţi seară la ora 23:45 GMT, plus sau minus 24 de ore.

Ce riscuri există pentru populație

"NASA se aşteaptă ca cea mai mare parte a satelitului să ardă pe măsură ce călătoreşte prin atmosferă, dar unele componente pot supravieţui reintrării", au scris oficialii NASA într-o actualizare de luni. "Riscul de a avea de suferit pentru oricine de pe Pământ este scăzut - aproximativ 1 la 4.200", potrivit Agerpres.

Acest risc scăzut - aproximativ 0,02% - ia în considerare faptul că apa acoperă 70% din suprafaţa Pământului. Aşadar, orice părţi care supravieţuiesc reintrării vor cădea probabil în oceanul deschis, nu în zone populate.

Timpul de reintrare estimat de Forţa Spaţială este doar o estimare. Acesta va fi actualizat în următoarele ore, pe măsură ce vor fi primite date mai noi şi mai bune.

Sondele Van Allen - care iniţial au fost numite "Radiation Belt Storm Probes" - au fost lansate pe o orbită extrem de eliptică, în care cel mai îndepărtat punct faţă de Pământ se afla la 30.415 kilometri şi respectiv cel mai apropiat la 618 km.

Misiunea trebuia să dureze doar doi ani, dar satelitul a continuat să funcţioneze până în iulie 2019 (Sonda B) şi respectiv octombrie 2019 (Sonda A). Împreună, cei doi sateliţi au adunat date pe care oamenii de ştiinţă şi planificatorii misiunilor le analizează şi în prezent.

"Prin analizarea datelor arhivate din cadrul misiunii, oamenii de ştiinţă studiază centurile de radiaţii care înconjoară Pământul, care sunt esenţiale pentru prezicerea modului în care activitatea solară afectează sateliţii, astronauţii şi chiar sistemele de pe Pământ, cum ar fi comunicaţiile, navigaţia şi reţelele electrice", au declarat oficialii NASA. "Prin observarea acestor regiuni dinamice, sondele Van Allen au contribuit la îmbunătăţirea previziunilor privind evenimentele meteorologice spaţiale şi potenţialele lor consecinţe."

Se aştepta ca ambele sonde să rămână pe orbita Pământului până în 2034, dar Soarele a fost neaşteptat de activ în ultimii ani, provocând extinderea atmosferei planetei noastre şi creşterea rezistenţei la frecare asupra sateliţilor aflaţi pe orbită. Asemenea efecte au scurtat probabil şi timpul petrecut de sonda Van Allen B în spaţiu, dar mai puţin dramatic decât în cazul gemenei sale, Van Allen A. Potrivit NASA, nu este de aşteptat ca sonda B să reintre în atmosferă înainte de 2030.

