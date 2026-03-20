Oferta lui Putin pentru Trump: Rusia nu mai ajută Iranul dacă SUA renunță la Ucraina

Moscova a propus un schimb către SUA prin care Kremlinul ar fi încetat să mai furnizeze Iranului informații dacă Washingtonul ar fi încetat să mai ofere Ucrainei informații despre Rusia. Printre informaţiile sensibile pe care Rusia le împărtăşeşte cu Iranul se numărăr şi coordonatele exacte ale activelor militare americane din Orientul Mijlociu, scrie Politico.

Două surse familiarizate cu negocierile SUA-Rusia au declarat că o astfel de propunere a fost făcută de trimisul rus Kirill Dmitriev către emisarii administrației Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, în timpul întâlnirii lor de săptămâna trecută din Miami. SUA ar fi respins propunerea, scrie Politico.

Totuși, simpla existență a unei astfel de propuneri a stârnit îngrijorare în rândul diplomaților europeni, care se tem că Moscova încearcă să creeze o ruptură între Europa și SUA într-un moment critic pentru relațiile transatlantice.

Președintele american Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea față de refuzul aliaților de a trimite nave de război în Strâmtoarea Ormuz. Vineri, el și-a atacat aliații din NATO, numindu-i "LAȘI" și spunând: "vom ȚINE MINTE!".

Propunerea lui Putin stârneşte îngrijorări în rândul europenilor

Un diplomat al UE a numit propunerea Rusiei "scandaloasă". Acordul sugerat ar putea alimenta suspiciunile tot mai mari din Europa că întâlnirile Witkoff-Dmitriev nu aduc progrese concrete spre un acord de pace în Ucraina, ci sunt văzute de Moscova ca o oportunitate de a atrage Washingtonul într-un acord între cele două puteri, lăsând Europa pe dinafară.

Joi, Kremlinul a declarat că negocierile de pace pentru Ucraina mediate de SUA sunt "în impas".

Rusia a făcut diverse propuneri către SUA privitor la Iran, toate respinse, a spus o altă sursă. Aceasta a precizat că SUA au respins și o propunere de a muta uraniul îmbogățit al Iranului în Rusia, informație relatată inițial de Axios.

Alianţa Rusia-Iran, o adevărată problemă pentru SUA şi Europa

Rusia și-a extins cooperarea în domeniul informațiilor și cea militară cu Iranul de la începutul războiului, potrivit unei surse. WSJ a relatat primul această evoluție și a scris că Moscova furnizează imagini din satelit și tehnologie pentru drone pentru a ajuta Teheranul să vizeze forțele americane din regiune. Kremlinul a calificat informația drept "fake news".

Trump a sugerat recent o legătură între schimbul de informații cu Iranul și Ucraina, într-un interviu pentru Fox News, spunând că președintele rus Vladimir Putin "s-ar putea să-i ajute [pe iranieni] puțin, da, presupun, și probabil crede că noi ajutăm Ucraina, nu-i așa?".

SUA continuă să furnizeze informații Ucrainei, chiar dacă au redus alte forme de sprijin. Washingtonul a suspendat temporar schimbul de informații anul trecut, după o întâlnire dezastruoasă în Biroul Oval între Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Acea întrerupere bruscă a declanșat haos în rândul aliaților și a evidențiat tensiunile profunde din parteneriatul cu Kievul.

Un diplomat european a încercat să minimizeze riscurile propunerii ruse, amintind că președintele francez Emmanuel Macron a declarat în ianuarie că "două treimi" din informațiile militare pentru Ucraina sunt furnizate acum de Franța.

Ce face SUA acum pentru Ucraina

Totuși, schimbul de informații rămâne unul dintre ultimele piloni esențiali ai sprijinului american pentru Ucraina, după ce administrația Trump a oprit anul trecut cea mai mare parte a ajutorului financiar și militar pentru Kiev. Washingtonul continuă să livreze arme Ucrainei, însă printr-un program condus de NATO, în care aliații plătesc SUA pentru armament. Livrările de muniții esențiale pentru apărarea antiaeriană sunt însă sub presiune, în contextul războiului SUA-Israel cu Iranul.

Cel mai recent, administrația Trump a decis să relaxeze sancțiunile asupra petrolului rusesc pentru a reduce presiunea asupra piețelor energetice, ceea ce a stârnit îngrijorări și critici puternice din partea liderilor europeni, precum cancelarul german Friedrich Merz.

Daniela Ciucă

