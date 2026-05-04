Zelenski spune că Ucraina ar putea ataca cu drone parada de la Moscova: "Nu mai sunt la fel de puternici"

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, luni, în discursul său de la reuniunea Comunității Politice Europene de la Erevan, în Armenia, că Ucraina ar putea ataca cu drone parada anuală de la Moscova, care marchează victoria sovietică asupra Germaniei naziste. Aceasta va avea loc sâmbătă, 9 mai, la Moscova, scrie EFE, citată de Agerpres.

de Redactia Observator

la 04.05.2026 , 14:12
"Dronele ucrainene pot ataca şi această paradă. Acest lucru arată că (ruşii) nu mai sunt la fel de puternici ca înainte", a declarat Zelenski.

Preşedintele ucrainean a făcut aceste remarci la câteva ore după ce o dronă ucraineană a lovit o clădire din Moscova, situată la aproximativ zece kilometri de Kremlin, atac care a fost confirmat de primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin.

"Rusia a anunţat o paradă pe 9 mai, dar nu va exista echipament militar la această paradă", a spus Zelenski în discursul său, referindu-se la anunţul făcut săptămâna trecută de Ministerul Apărării rus că nu vor exista tancuri şi rachete în paradă, aşa cum se întâmplă de obicei.

Zelenski a interpretat această decizie a Kremlinului ca o dovadă a slăbiciunii Rusiei, la fel cum a făcut-o şi Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, Kaja Kallas, săptămâna trecută. 

volodimir zelenski razboi ucraina rusia moscova drone
