Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, din nou la închisoare

Tribunalul din Paris a respins luni cererea fostului președinte Nicolas Sarkozy de a contopi două pedepse din dosare penale separate. Prin urmare, fostul șef de stat va trebui să execute o pedeapsă separată de șase luni pentru finanțarea ilegală a campaniei electorale din 2012.

Avocații lui Sarkozy au solicitat așa-numita contopire a pedepselor, ceea ce înseamnă că timpul deja executat într-un caz să fie luat în considerare în celălalt dosar. Totul se referă la două cazuri de mare amploare din ultimii ani: cazul interceptărilor telefonice și al influenței ilicite și cazul Bygmalion, care a implicat facturi false în timpul campaniei prezidențiale din 2012, relatează Le Figaro.

În februarie, fostul președinte a solicitat instanței să declare că pedeapsa de șase luni de închisoare din cazul Bygmalion a fost deja executată. El a invocat faptul că purtase deja o brățară electronică între februarie și mai 2025 ca parte a pedepsei sale în „cazul interceptărilor telefonice ”. Cu toate acestea, instanța a constatat că în acest caz nu erau îndeplinite condițiile pentru combinarea pedepselor.

Legea penală franceză permite contopirea pedepselor dacă infracțiunile au fost comise înainte de decizia definitivă a instanței și dacă pedepsele aplicate sunt similare.

Articolul continuă după reclamă

Pe 16 martie, la Paris va începe un nou proces de apel privind presupusa finanțare libiană a campaniei sale prezidențiale din 2007. În ședința de judecată anterioară, el a fost găsit vinovat de „participare la o organizație criminală” și condamnat la cinci ani de închisoare.

Nicolas Sarkozy a fost președintele Franței între 2007 și 2012 și, după ce a părăsit politica, a făcut în mod repetat obiectul unor anchete penale. Decizia instanței de astăzi privind consolidarea pedepselor este cea mai recentă dintr-o serie de proceduri judiciare care îl vizează pe fostul lider.

Alexandru Badea Like În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰