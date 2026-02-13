Sute de tineri s-au şezat, zilele acestea, în băncile Senatului. Nu doar pentru o vizită, ci pentru a conduce, simbolic, România și lumea. Timp de trei zile, elevii intră în rolul delegaților ONU, susțin discursuri, negociază alianțe și redactează rezoluții pe teme care se regăsesc zilnic în jurnalele de știri.

Așa începe o conferință care transformă Parlamentul într-o adunare generală cu mize uriaşe.

În Senat, 200 de tineri au dezbătut unele dintre cele mai importante provocări ale momentului: de la securitate și drepturile omului, la consumul de droguri și educație. Pentru câteva zile, elevii au intrat în rolul decidenților și caută soluții pentru probleme reale ale societății. Fiecare reprezintă o țară. Fiecare discurs trebuie argumentat. Iar fiecare vot atârnă greu.

"Am început cu prima ediție. Astăzi am reușit să facem cea mai mare conferință din România, undeva la peste 200 de participanți", a declarat Luca Marinescu, elev organizator.

"Mie îmi place comitetul Curtea de Apel, deoarece simulează o instanță. Copii își iau niște roluri, care sunt deja împărțite, vor simula niște cazuri reale", a spus şi Eva Oţel, elevă.

Unii sunt pionieri, alţii se pregătesc pentru o carieră în relații internaționale.

"Diplomația este o provocare destul de mare pentru adolescenți, pentru că trebuie să înveți să vorbești respectos, să-ți menții punctul de vedere. Mi se pare ceva care ar pute să fie destul de dificil pentru un adolescent", a precizat Carla Sandu, elevă.

"Mă simt special că sunt aici. Și mi se pare interesant că am țara mea și că pot să intru într-un debate cu oameni care reprezintă alte țări", a spus Şerban Ciotec, elev.

"Pe mine oricum mă atrage orice pe partea de geopolitică, pe relații internaționale, științe politice și acest topic pentru mine mi se pare cel mai frumos dintre toate", a spus şi Carina Istrate, elevă.

În comitete se discută despre crize umanitare, climă, drepturi, deep fake și fake news sau consumul de droguri în rândul liceenilor.

Alessandra Stoicescu: Îmi dau seama cum va arăta viitorul uitându-mă în ochii lor. Și știu că o să arate foarte bine.

Reporter: Ce le-ai transmis tinerilor?

Alessandra Stoicescu: Chiar și când îi trădează toată lumea, ei să nu se trădeze pe ei, să nu renunțe la visul lor și să creadă că totul este posibil în măsura în care știu drumul, știu pașii și trebuie să-i facă.

"Copiii exersează aici să fie investigativi, să fie creativi, să fie inovativi. Poate că de la acești copii care învață leadership-ul vom avea soluții pentru ceea ce noi la momentul ăsta suntem într-un vid decizional de soluții", a declarat Corina Stoicescu, CEO Şcoala Privată.

Sesiunile continuă până duminică, la Palatul Parlamentului.

