Cupa Mondială 2026. Lot Iordania: Mousa Al Tamari este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Mousa Al Tamari, de la Rennes, este vedeta naţionalei de fotbal a Iordaniei - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Iordaniei, formaţie ce reprezintă Asia la turneul final.

Naţionala de fotbal a Iordaniei a fost repartizată în Grupa J la Campionatul Mondial, alături de Argentina, Algeria şi Iordania, şi intră în competiţie pe 17 iunie, de la 07.00, ora României, când dă piept cu Austria, pe San Francisco Bay Area Stadium.

Pentru Iordania urmează meciurile cu Algeria, 23 iunie, ora 06.00, San Francisco Bay Area Stadium, şi cu Argentina, 28 iunie, ora 05.00, Dallas Stadium.

Program meciuri Iordania la Cupa Mondială 2026:

17 iunie, ora 07.00, Austria - Iordania

23 iunie, ora 06.00, Iordania - Algeria

28 iunie, ora 05.00, Iordania - Argentina

Cum s-a calificat Iordania la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Iordaniei s-a calificat la Campionatul Mondial după ce a jucat nu mai puţin de 16 meciuri în preliminariile asiatice. Mai întâi, Iordania a câştigat o grupă cu Arabia Saudită (0-2 şi 2-1), Tadjikistan (3-0 şi 1-1) şi Pakistan (7-0 şi 3-0).

Apoi, Iordania a prins locul 2 într-o grupă cu Coreea de Sud (0-2 şi 1-1), Irak (0-1 şi 0-0), Oman (4-0 şi 3-0), Palestina (3-1 şi 3-1) şi Kuwait (1-1 şi 1-1). Primele două clasate din grupă se calificau direct la turneul final.

Lot Iordania

Este de aşteptat ca de pe lista lărgită a selecţionerului Jamal Sellami să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Yazeed Abulaila, Malek Shalabiya, Nour Bani Attiah, Abdallah Al-Fakhouri, Mohammad Al-Emwasi.

Fundaşi - Abdallah Nasib, Husam Abu Dahab, Hadi Al-Hourani, Ali Hajabi, Salim Obaid, Saed Al-Rosan, Yazan Al-Arab, Mo Abualnadi, Ja'far Samara, Yousef Abu Al-Jazar, Anas Badawi, Ihsan Haddad, Mohannad Khairullah, Ahmad Assaf.

Mijlocaşi - Mohammad Abu Hashish, Amer Jamous, Rajaei Ayed, Ibrahim Sadeh, Issam Smeeri, Mohannad Abu Taha, Nizar Al-Rashdan, Adham Al-Quraishi, Noor Al-Rawabdeh, Ahmad Al-Salman, Khaled Zakaria, Mohammad Al-Dawoud, Mohamad Al-Naser, Waseem Al-Riyalat.

Atacanţi - Mohammad Abu Zrayq, Odeh Al-Fakhouri, Ali Olwan, Ahmad Ersan, Yazan Al-Naimat, Mahmoud Al-Mardi, Mousa Al-Tamari, Aref Al-Haj, Tamer Bani Odeh, Ali Azaizeh, Abdallah Awad, Reziq Bani Hani, Ibrahim Sabra, Mohannad Semreen, Anas Al-Awadat.

Top jucători Iordania: Mousa Al Tamari este vedeta echipei

Mousa Al Tamari, atacantul lui Rennes, este vedeta naţionalei de fotbal a Iordaniei. Jucătorul de 28 de ani este cotat la 6 milioane de euro. Alături de el, din lotul Iordaniei se remarcă fotbalişti precum Yazan Al Naimat, atacantul lui Al Arabi, cotat la 1,6 milioane de euro, Yazan Al Arab, fundaşul lui FC Seul, cotat la 900.000 de euro, Ali Olwan, atacantul lui Al Sailiya, cotat la 800.000 de euro, sau Nizar Al Rashdan, mijlocaşul lui SC Qatar, cotat la 600.000 de euro.

Mousa Al Tamari este unul dintre puţinii fotbalişti iordanieni care s-au remarcat la nivel internaţional. Al Tamari a marcat 13 goluri în 80 de meciuri jucate pentru APOEL Nicosia, 10 goluri în 90 de meciuri jucate pentru Leuven, şapte goluri în 43 de meciuri jucate pentru Montpellier, patru goluri în 29 de meciuri jucate pentru Rennes şi 23 de goluri în 88 de selecţii la naţionala Iordaniei. A fost campion al Ciprului, cu APOEL Nicosia, în 2019, când a fost desemnat şi MVP-ul sezonului din Cipru. A fost vicecampion al Cupei Asiei, cu naţionala Iordaniei, în 2023.

Jamal Sellami este antrenorul Iordaniei

Naţionala de fotbal a Iordaniei este condusă, din 2024, de Jamal Sellami, un antrenor marocan în vârstă de 55 de ani. Sellami a jucat la Raja Casablanca sau Beşiktaş Istanbul şi a marcat două goluri în 38 de selecţii la naţionala Marocului. Sellami le-a pregătit pe FUS Rabat, Raja Casablanca şi naţionala a doua a Marocului, înainte de a prelua Iordania.

Sellami are un palmares interesant. Ca jucător, a fost de patru ori campion al Marocului, o dată cu Olympique Casablanca şi de trei ori cu Raja Casablanca. De asemenea, a câştigat Liga Campionilor Africii, cu Raja Casablanca, şi de trei ori Cupa Cupelor Ţărilor Arabe, cu Olympique Casablanca. Ca antrenor, Sellami a fost campion al Marocului, cu Raja Casablanca, în 2020, şi vicecampion al Cupei Ţărilor Arabe, cu naţionala Iordaniei, în 2025.

Palmaresul Iordaniei la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Iordaniei este una dintre echipele care, în 2026, participă în premieră la un turneu final de Campionat Mondial.

Iordania se poate lăuda cu un loc 2 la Cupa Asiei pe Naţiuni, în 2023, şi cu un loc 2, 2025, şi un loc 3, 2002, la Cupa Ţărilor Arabe.

