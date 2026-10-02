ONU: Războiul din Ucraina continuă să provoace 400 de victime civile săptămânal

În primele opt luni ale acestui an, 15.280 de civili au fost ucişi şi răniţi în războiul din Ucraina, o medie de peste 400 de victime săptămânal, cu 55 % mai multe decât în aceeaşi perioadă a anului 2025, a avertizat vineri Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, citat de EFE.

"Escaladarea continuă creează o spirală a răzbunării şi represalii care va avea consecinţe pentru populaţie timp de decenii", a subliniat Turk în cadrul unei dezbateri cu privire la Ucraina, desfăşurată la Consiliului ONU pentru drepturile omului de la Geneva.

Cu acest prilej, înaltul responsabil al Naţiunilor Unite pentru drepturile omului a dorit să transmită un mesaj populaţiei ruse, subliniind că acest conflict care durează de peste patru ani şi jumătate "serveşte doar unei elite puternice, mai ales celor care au legături financiare în domeniul militar".

Turk a evidenţiat că, în timp ce linia frontului rămâne practic neschimbată, Rusia continuă să atace clădiri de locuit, şcoli, centre medicale, căi ferate şi alte infrastructuri civile.

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"Atacurile ruşilor asupra supermarketurilor şi companiilor alimentare provoacă deja lipsuri temporare de legume şi produse lactate în unele zone, iar daunele cauzate centralelor electrice duc la pene de curent care afectează staţiile de pompare a apei", a detaliat acesta.

Într-un mesaj adresat populaţiei ucrainene, Volker Turk a declarat că ONU şi comunitatea internaţională "fac tot posibilul pentru a sprijini o pace bazată pe justiţie şi responsabilitate", cerând statelor cu influenţă să acţioneze urgent pentru a impulsiona posibile negocieri.

În acest context, oficialul ONU a subliniat în mod special utilizarea dronelor cu rază scurtă de acţiune în cadrul conflictului, prin atacuri asupra civililor şi acţiuni care împiedică livrarea ajutorului umanitar sau restricţionează libertatea de circulaţie.

"Ucraina este un laborator al războiului cu drone, avem nevoie de măsuri urgente la scară internaţională pentru a face faţă carnagiului cauzat de aceste arme în întreaga lume", a avertizat el.