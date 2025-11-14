Românii care se pregătesc de o vacanţă în Milano trebuie să pună deoparte mai mulţi bani pentru cazare. De la 1 ianuarie, taxa turistică se va dubla în oraş şi va ajunge până la 10 euro pe zi, în cazul hotelurilor de patru sau cinci stele.

Cea mai mică sumă va fi plătită pentru unităţile de cazare cu o singură stea, patru euro pe zi. Măsura ar urma să compenseze fluxul crescut de turişti aşteptaţi pentru Jocurile Olimpice de iarnă, care încep în februarie.

Hotelierii au avertizat însă că taxa ar putea face ca vizitatorii să ocolească hotelurile şi pensiunile din oraş.

