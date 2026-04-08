Orban îi răspunde lui Tusk, după scandalul convorbirilor cu "leul" Putin: "Tu ce ai făcut pentru pace?"

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a recunoscut, marţi, că a vorbit "despre pace" cu preşedintele rus Vladimir Putin, după ce Bloomberg a publicat o stenogramă a convorbirilor dintre cei doi, în care premierul maghiar îi oferă sprijinul său deplin liderului rus, scriu EFE şi MTI.

"Este adevărat. Am vorbit cu preşedintele rus despre încheierea războiului şi organizarea unui summit pentru pace între Statele Unite şi Rusia la Budapesta", a reacţionat Orban pe platforma X la un mesaj al prim-ministrului polonez Donald Tusk.

"Tu ce ai făcut pentru pace?", a adăugat Orban.

În mesajul său, liderul polonez a spus că liderul ungar s-a pus în întregime la dispoziţia lui Putin, referindu-se la informaţiile dezvăluite de Bloomberg. Donald Tusk i-a întrebat apoi pe preşedintele polonez Karol Nawrocki şi pe Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de opoziţie Lege şi Justiţie (PiS) şi fost prim-ministru, dacă şi ei îl susţin pe Orban în această privinţă, notează MTI.

Orban, dispus să-l ajute "în orice mod" pe Putin

Într-o convorbire telefonică din octombrie anul trecut, Orban ar fi spus că este pregătit să facă tot posibilul pentru a-l ajuta pe preşedintele rus.

"În orice problemă în care pot fi de ajutor, sunt la dispoziţia dumneavoastră", a afirmat prim-ministrul ungar, conform unei transcrieri a apelului obţinute de Bloomberg. Ca să arate asta, premierul ungar i-a amintit de o poveste pentru copii, populară în Ungaria. Este vorba despre fabula lui Esop, în care un șoarece eliberează un leu prins într-o plasă, după ce acesta îi cruțase viața. Momentul l-a făcut pe Putin să râdă, potrivit stenogramei.

Informațiile apar în contextul în care duminică sunt alegeri parlamentare cruciale în Ungaria, iar potrivit sondajelor cel mai apropiat aliat al lui Vladimir Putin în Uniunea Europeană ar putea fi înlăturat de la putere după 16 ani. Ungaria se opune ajutorului pentru Ucraina, iar campania lui Orban îl prezintă pe președintele Volodimir Zelenski drept un dușman al statului ungar.

