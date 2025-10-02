Pană de curent la Cernobîl. Zelenski acuză Rusia că este o ameninţare globală

Alimentarea cu energie electrică a structurii de izolare care adăposteşte partea centralei nucleare de la Cernobîl distrusă în timpul catastrofei nucleare din 1986 a fost întreruptă în urma unui bombardament rus, a anunţat miercuri Ministerul Energiei din Ucraina, informează AFP.

"Din cauza bombardamentelor ruseşti asupra infrastructurilor energetice din regiunea Kiev, a fost declarată o situaţie de urgenţă în instalaţiile centralei nucleare de la Cernobîl", a anunţat Ministerul Energiei din Ucraina pe Telegram.

"În urma supraîncărcării, noul înveliş de siguranţă, o instalaţie cheie care izolează al patrulea reactor distrus al centralei nucleare de la Cernobîl şi împiedică eliberarea de materiale radioactive în mediu, a rămas fără alimentare cu energie electrică", a precizat ministerul, adăugând că specialiştii se străduiesc să restabilească curentul electric. Ministerul nu a precizat care ar fi consecinţele întreruperii alimentării cu energie electrică.

Zelenski: Rusia reprezintă o ameninţare globală

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat miercuri Rusia că reprezintă o "ameninţare globală", după ce un bombardament rusesc a întrerupt alimentarea cu energie a structurii de izolare a fostei centrale nucleare de la Cernobîl, relatează AFP.

"Fiecare zi în care Rusia prelungeşte războiul, refuză să pună în aplicare un armistiţiu cuprinzător şi fiabil şi continuă să atace toate siturile noastre energetice - inclusiv pe cele esenţiale pentru siguranţa centralelor nucleare şi a altor instalaţii nucleare - reprezintă o ameninţare globală" a scris Zelenski pe Facebook.

Noul înveliş de securitate – sau Arca de la Cernobîl –, finalizat în 2016, este o structură metalică vastă care acoperă rămăşiţele reactorului numărul 4 şi împiedică eliberarea de materiale radioactive. Un atac cu drone ruseşti l-a avariat în februarie, fără a provoca o creştere a radiaţiilor, potrivit autorităţilor ucrainene.

