A fost panică la bordul unui avion care zbura de la Lyon spre Paris, după ce un pasager cu halucinaţii a încercat să intre în cabina pilotului. Incidentul s-a petrecut la scurt timp după decolare. Pasagerii l-au imobilizat imediat pe bărbat până la aterizare, când a fost plasat în arest de poliția franceză. Investigaţia medicală a arătat că pasagerul, un portughez de 26 de ani, suferea de rău de zbor. În cele din urmă, a fost internat în spital.

Incidentul s-a produs vineri, în Franța. Piloții avionului companiei EasyJet au decis să se întoarcă și să aterizeze pe aeroportul Lyon Saint-Exupéry. La puțin timp după decolare, un pasager portughez în vârstă de 26 de ani a încercat să intre în cabina piloților, potrivit le Figaro.

El a fost imobilizat de alți pasageri și ținut pe loc până la întoarcerea la aeroport, unde a fost reținut, a anunțat poliția franceză. Examinările au confirmat că portughezul avea probleme medicale, a mai transmis Poliția. De aceea, el a fost dus la spital

Avionul a decolat din nou spre Porto și a aterizat în siguranță, a precizat compania EasyJet.

