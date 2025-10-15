Video Papa a primit un cal pentru a fi licitat în scop caritabil. Cine i-a făcut acest cadou neașteptat
Papa Leon al XIV-lea, pasionat de echitaţie, a primit miercuri un cadou inedit: un cal pursânge arab oferit de un credincios polonez, proprietar al unei herghelii, potrivit unui anunţ al Vaticanului, citat de AFP, informează Agerpres.
Calul, în vârstă de 12 ani, pe nume Proton, a fost donat de enoriaş pentru a fi vândut la licitaţie în scop caritabil, a precizat biroul de presă al Vaticanului.
Imaginile date publicităţii de Vatican îl arată pe liderul Bisericii Catolice, înaintea audienţei sale generale de la Vatican, mergând alături de calul alb, ţinându-l de frâie vizibil relaxat.
Înainte de a fi ales papă, Robert Francis Prevost obişnuia să călărească în Peru, unde a slujit ca misionar timp de aproximativ 20 de ani.
"Când am văzut fotografiile cu viitorul papă călare în Peru, mi-a venit ideea de a-i oferi un frumos cal arab, unul demn de el şi alb, deoarece albul este asociat cu sutana papală", a declarat pentru Vatican News Andrzej Michalski, proprietarul hergheliei Michalski din Kolobrzeg-Budzistowo.
"Papa a fost încântat" de acest cadou, a adăugat el.
Michalski a donat calul pentru a fi scos la licitație, iar fondurile obținute vor fi folosite pentru a ajuta persoanele nevoiașe.
Papii primesc numeroase cadouri de la credincioşi sau de la celebrităţi, adesea vândute la licitaţie în scopuri caritabile.
În timpul pontificatului său de 12 ani (2013-2025), papa Francisc a primit, printre altele, doi măgari şi un Lamborghini în culorile Vaticanului.
