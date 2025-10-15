Papa Leon al XIV-lea, pasionat de echitaţie, a primit miercuri un cadou inedit: un cal pursânge arab oferit de un credincios polonez, proprietar al unei herghelii, potrivit unui anunţ al Vaticanului, citat de AFP, informează Agerpres.

Papa a primit un cal pentru a fi licitat în scop caritabil. Cine i-a făcut acest cadou neașteptat - Twitter/ @disclosetv

Calul, în vârstă de 12 ani, pe nume Proton, a fost donat de enoriaş pentru a fi vândut la licitaţie în scop caritabil, a precizat biroul de presă al Vaticanului.

Imaginile date publicităţii de Vatican îl arată pe liderul Bisericii Catolice, înaintea audienţei sale generale de la Vatican, mergând alături de calul alb, ţinându-l de frâie vizibil relaxat.

Înainte de a fi ales papă, Robert Francis Prevost obişnuia să călărească în Peru, unde a slujit ca misionar timp de aproximativ 20 de ani.

"Când am văzut fotografiile cu viitorul papă călare în Peru, mi-a venit ideea de a-i oferi un frumos cal arab, unul demn de el şi alb, deoarece albul este asociat cu sutana papală", a declarat pentru Vatican News Andrzej Michalski, proprietarul hergheliei Michalski din Kolobrzeg-Budzistowo.

"Papa a fost încântat" de acest cadou, a adăugat el.

Michalski a donat calul pentru a fi scos la licitație, iar fondurile obținute vor fi folosite pentru a ajuta persoanele nevoiașe.

Papii primesc numeroase cadouri de la credincioşi sau de la celebrităţi, adesea vândute la licitaţie în scopuri caritabile.

În timpul pontificatului său de 12 ani (2013-2025), papa Francisc a primit, printre altele, doi măgari şi un Lamborghini în culorile Vaticanului.

