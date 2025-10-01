Papa Leon, despre Trump: nu poți fi pro-viaţă, și pro-tratament inuman pentru imigranți

Papa Leon a criticat politicile dure de imigrație ale lui Donald Trump, spunând că acestea contrazic valorile fundamentale ale Bisericii Catolice. Potrivit pontifului, nu poți fi " pro-viață " și, în același timp, să susții tratamente inumane aplicate imigranților.

Vatican, Roma, 28 septembrie 2025. Papa Leon al XIV-lea prezidează o Liturghie pentru Jubileul Cateheților, în Piața Sfântul Petru, la Vatican - Profimedia

Papa Leon a criticat marți cu fermitate politicile dure privind imigrația ale lui Donald Trump, punând sub semnul întrebării dacă acestea sunt în concordanță cu învățăturile "pro-viață" ale Bisericii Catolice, relatează The Guardian.

Poziția Bisericii Catolice, conform căreia viața este sacră de la concepție până la moartea naturală, reprezintă una dintre cele mai puternice învățături ale denominațiunii religioase cu 1,4 miliarde de credincioși. Leon, primul papă american, răspundea unei întrebări a unui jurnalist din SUA despre politica țării.

Casa Albă a declarat că Trump a fost ales pe baza multor promisiuni, inclusiv deportările în masă, care au devenit un subiect de diviziune politică intensă în rândul alegătorilor americani. "El își respectă promisiunea făcută poporului american", a răspuns purtătoarea de cuvânt Abigail Jackson într-o declarație.

Ales în mai pentru a-l înlocui pe regretatul Papa Francisc, Leon a arătat un stil mult mai rezervat decât predecesorul său, care critica frecvent administrația Trump.

Controversa privind premiul pentru senatorul Dick Durbin

Papa Leon a fost întrebat și despre decizia Arhiepiscopiei din Chicago de a-i acorda un premiu lui Dick Durbin, senator democrat din Illinois care sprijină dreptul la avort. Decizia a atras critici puternice din partea catolicilor conservatori, inclusiv a mai multor episcopi americani.

Decizia Arhiepiscopiei din Chicago de a-i conferi lui Durbin, luna viitoare, un premiu pentru întreaga activitate a fost imediat contestată, după ce episcopul Thomas John Paprocki, conducătorul bisericii din capitala statului Illinois, Springfield, a obiectat, spunând că senatorul democrat nu este „demn să primească premiul propus sau orice altă onoare catolică”. Alte grupuri s-au alăturat criticilor.

Marți seară, Durbin a anunțat că refuză premiul pe care urma să-l primească pe 3 noiembrie, a relatat State Journal-Register.

Cardinalul Blase Cupich din Chicago a spus pe site-ul arhiepiscopiei, unde a fost anunțată retragerea lui Durbin, că a fost întristat de vestea că acesta nu va accepta premiul Keep Hope Alive, dar i-a respectat decizia.

Durbin a anunțat în aprilie că nu va mai candida pentru realegere în 2026, după aproape 30 de ani în Senatul american.

