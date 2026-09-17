Părinţi români, arestaţi în SUA după moartea fiului de 5 ani. Copilul a fost găsit inconştient în maşină

Un copil în vârstă de 5 ani a murit la un spital din Arizona, Statele Unite, după ce a fost găsit inconştient într-o maşină. Băieţelul a stat mai multe ore în maşină, în faţa casei familiei din Peoria, timp în care părinţii acestuia erau ocupaţi cu botezul celuilalt copil al lor, scrie Fox News Carolina. Părinţii copilului, Anca Sabo şi Mihail Sabo, au fost arestaţi şi sunt acuzaţi de omor din neglijenţă şi abuz asupra unui copil.

Potrivit primelor informaţii, băiatul a fost scos din maşină de membrii familiei înainte de sosirea ofiţerilor, iar aceştia au început manevrele de resuscitare. Copilul a fost apoi transportat la spital, unde a murit ulterior.

Familia s-ar fi întors acasă de la botezul celuilalt copil în jurul orei 13:00, iar trei ore mai târziu şi-a dat seama că băiatul de 5 ani lipsea şi a început să îl caute, potrivit poliţiei. Anca Sabo l-a găsit apoi inconştient în interiorul maşinii, au transmis autorităţile. Părinţii au declarat că mama organiza o petrecere acasă şi i-a cerut soţului ei să îl ia pe băiat din maşină, scrie Fox News Carolina.

Avocatul familiei a afirmat că tatăl copilului, Mihail Sabo, i-a cerut adolescentului de 14 ani al familiei să scoată copilul din maşină. În instanţă, adolescentul de 14 ani a declarat că nu îşi aminteşte să i se fi cerut acest lucru. Anca şi Mihail Sabo s-au prezentat luni dimineaţă în faţa instanţei. Anca Sabo a plâns necontrolat în timpul audierii.

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Avocatul familiei a susţinut că moartea copilului a fost un accident tragic şi a argumentat că acuzaţiile de abuz şi omor din neglijenţă nu sunt justificate.

"Ea a sunat la 911. A încercat să îi salveze viaţa. A răspuns la toate întrebările detectivilor. Nu este vorba despre cineva care încearcă să fugă", a declarat avocatul familiei.

Avocatul a mai susţinut că a-i cere unui adolescent de 14 ani să scoată copilul din maşină nu este acelaşi lucru cu a-i cere acest lucru unui copil de vârstă mică, subliniind că băiatul dormea şi că în acel moment se întâmplau multe lucruri. Avocatul a spus că un astfel de comportament nu diferă de ceea ce ar face în mod normal o persoană aflată în aceeaşi situaţie.

Procurorii au recomandat stabilirea pentru Anca Sabo a unei cauţiuni în numerar de 250.000 de dolari şi au cerut ca aceasta să nu aibă contact cu niciun copil.

Un judecător a stabilit o cauţiune garantată în valoare de 150.000 de dolari. Celor doi soţi li s-a interzis să aibă contact unul cu celălalt, însă li s-a permis să îşi vadă ceilalţi copii sub supraveghere.

Cauza exactă a morţii copilului nu a fost făcută publică.

Vecinii au spus că familia este "foarte cumsecade" şi că nu cred că părinţii au făcut în mod intenţionat ceva greşit.