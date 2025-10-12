Mergând pe stradă, pe celebrul deal Acropole din Atena, vizitatorii se pot bucura acum de ceva ce nu s-a mai văzut de decenii: o vedere neobstrucționată, fără schele, asupra templului Partenon.

Partenonul din Grecia, liber de schele şi şantier după aproximativ 200 de ani: "E complet diferit" - Profimedia

Schela amplasată de-a lungul fațadei vestice a templului din secolul al V-lea î.Hr. pentru lucrări de conservare în urmă cu aproximativ 20 de ani a fost îndepărtată, permițând o vedere liberă asupra sitului Patrimoniului Mondial UNESCO, conform ABC News.

Partea vestică a Partenonului oferă cea mai bună vedere de la nivelul străzii, astfel încât îndepărtarea de pe acea parte, care a fost finalizată la sfârșitul lunii septembrie, a fost cea mai vizibilă pentru vizitatori.

Însă ministrul Culturii, Lina Mendoni, a remarcat că aceasta marchează, de asemenea, prima dată în aproximativ 200 de ani când exteriorul Partenonului este complet lipsit de orice fel de schele pe orice parte.

Pentru vizitatori, "este ca și cum ar vedea un monument diferit, complet diferit", a spus Mendoni într-un interviu acordat vineri postului de radio Skai.

Cu toate acestea, lucrările de conservare trebuie să continue, iar răgazul va fi temporar. În aproximativ o lună urmează să fie ridicate noi schele de-a lungul laturii vestice a Partenonului, dar acestea vor fi "mai ușoare și, din punct de vedere estetic, mult mai apropiate de logica monumentului", a declarat Mendoni.

Se așteaptă ca lucrările de conservare reînnoite să dureze până la începutul verii anului 2026. Apoi, a spus ministrul, "Partenonul va fi complet eliberat și de aceste schele, iar oamenii vor putea să-l vadă cu adevărat liber".

Acropola este de departe cel mai popular loc turistic din Grecia, cu 4,5 milioane de vizitatori în 2024, potrivit autorității statistice a țării. Templul de marmură a fost construit la mijlocul secolului al V-lea î.Hr. pentru a o onora pe zeița protectoare a orașului, Atena.

