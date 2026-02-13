Politico: Occidentul se teme de al Treilea Război Mondial, dar ezită să crească bugetul pentru Apărare

Din ce în ce mai mulți occidentali cred că lumea se apropie de un nou război mondial, iar riscul utilizării armelor nucleare este perceput ca fiind în creștere. Potrivit unui sondaj Politico, pentru respondenții din SUA, Canada, Franța și Marea Britanie, izbucnirea celui de-al Treilea Război Mondial este considerată mai probabilă decât improbabilă în următorii cinci ani. Deși susțin majorarea cheltuielilor pentru apărare, mulți ezită când vine vorba despre compromisurile necesare pentru finanțare.

Țările occidentale cred tot mai mult că lumea se îndreaptă spre un război global, potrivit rezultatelor sondajului Politico, care detaliază creșterea alarmării publice privind riscul și costul unei noi ere a conflictelor.

În toate cele cinci țări chestionate, SUA, Canada, Marea Britanie, Franța și Germania, marea majoritate a respondenților consideră că lumea devine mai periculoasă. Pentru respondenţii americani, canadieni, francezi și britanici, izbucnirea celui de-al Treilea Război Mondial este văzută ca fiind mai probabilă decât contrariul în următorii cinci ani.

Ponderea alegătorilor care anticipează un nou conflict global a crescut semnificativ de când institutul independent Public First a adresat această întrebare în martie 2025.

"Schimbarea atitudinilor publicului occidental în mai puțin de un an reflectă o mutare dramatică spre o lume mai nesigură, în care războiul este perceput ca probabil, iar alianțele sunt instabile", a declarat Seb Wride, directorul departamentului de sondaje la Public First.

Occidentul, reticent să plătească pentru propria sa securitate

Însă sondajul Politico a arătat și o disponibilitate limitată a publicului occidental de a face sacrificii pentru a finanța cheltuieli militare mai mari. Deși există un sprijin larg, în principiu, pentru majorarea bugetelor de apărare în Marea Britanie, Franța, Germania și Canada, acesta a scăzut puternic când oamenii au aflat că ar putea însemna datorii publice mai mari, tăieri în alte servicii sau creșteri de taxe.

"Sondajul nostru arată că îngrijorarea tot mai mare privind războiul nu le oferă liderilor undă verde pentru a cheltui masiv pe apărare", a spus Wride.

"Dimpotrivă, alegătorii sunt acum mai puțin dispuși să accepte compromisurile necesare pentru a îmbunătăți securitatea militară. Astfel, liderii europeni se află într-o situație dificilă: incapabili să se bazeze pe SUA, incapabili să folosească acest lucru drept motiv pentru a investi intern și supuși unei presiuni mai mari de a rezolva urgent situația într-o lume în care conflictul pare mai aproape ca înainte", a adăugat acesta.

Concluziile, bazate pe sondaje realizate în rândul a peste 2.000 de alegători din fiecare țară între 6 și 9 februarie, evidențiază provocarea cu care se confruntă liderii NATO în încercarea de a consolida securitatea într-un moment în care finanțele publice sunt limitate.

În lipsa unor semne privind un sfârșit iminent al războiului Rusiei împotriva Ucrainei și în contextul în care SUA desfășoară acțiuni militare în Iran, Siria, Venezuela și Africa sub președintele Donald Trump, mulți alegători văd un risc în creștere de conflict global.

Război total, arme nucleare, Trump şi Putin

În ceea ce privește implicarea individuală a țărilor în acțiuni militare, respondenții din SUA au fost cei mai predispuși să creadă că propria țară va fi în război în următorii cinci ani, urmați de cei din Marea Britanie și Franța.

Acest lucru sugerează că puterile nucleare din NATO ar putea fi mai pregătite pentru conflict decât alte națiuni și că imaginea lui Trump de "președinte al păcii" nu îi convinge pe alegătorii de acasă.

Cel puțin una din trei persoane din SUA, Marea Britanie, Franța și Canada crede că o armă nucleară este probabil sau foarte probabil să fie folosită într-un război în următorii cinci ani.

Rusia este percepută drept cea mai mare amenințare la adresa păcii în Europa, în timp ce canadienii văd America lui Trump ca fiind cel mai mare pericol pentru securitate. În Franța, Germania și Marea Britanie, a doua cea mai mare amenințare este considerată a fi SUA, respondenții indicând-o mult mai des decât China.

Cum vor fi finanţate cheltuielile pentru Apărare

Majoritatea alegătorilor din Franța, Germania, Marea Britanie și Canada spun că țara lor trebuie să cheltuiască mai mult pentru apărare, acest sentiment fiind cel mai puternic în Marea Britanie și Canada.

Întrebarea este însă cum va fi finanțată această creștere. Sondajul Politico a arătat că sprijinul pentru majorarea cheltuielilor de apărare scade atunci când oamenii sunt invitați să ia în calcul dacă fondurile ar trebui să provină din tăieri în alte bugete, împrumuturi guvernamentale mai mari sau creșteri de taxe.

Publicul din Franța și Germania este acum mai puțin dispus să susțină bugete mai mari pentru apărare în contextul unor astfel de compromisuri bugetare decât anul trecut, potrivit rezultatelor.

În Germania, cheltuielile pentru apărare au fost printre cele mai puțin populare destinații ale fondurilor, depășind doar ajutorul extern.

În 2025, 40% dintre francezi și 37% dintre germani au spus că ar susține creșterea cheltuielilor pentru apărare atunci când erau menționate compromisurile. Anul acesta, sprijinul a scăzut la doar 28% în Franța și 24% în Germania. Ambele țări sunt acum mai predispuse să se opună majorării cheltuielilor pentru apărare atunci când trebuie să ia în considerare modul de finanțare.

Sondajul Politico a arătat, de asemenea, că există un scepticism public semnificativ privind crearea unei armate permanente a UE sub o comandă centrală unică, idee menționată de Comisia Europeană. Propunerea a primit sprijin din partea a doar 22% dintre germani și 17% dintre francezi.

Serviciul militar obligatoriu este cel mai popular în Germania și Franța, unde aproximativ jumătate dintre respondenți susțin această idee.

