Partidul populist al lui Andrej Babiš a câștigat alegerile parlamentare din Cehia, arată rezultatele parţiale

După numărarea a peste 90% din voturile exprimate în secţiile închise, rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din Cehia indică faptul că partidul populist al miliardarului şi fostului premier Andrej Babiš este pe cale să câştige, însă fără a obţine majoritatea.

Partidul populist al miliardarului Andrej Babiš conduce cu peste 35,92%, la numărarea a peste 90% din voturile exprimate în secţiile închise, arată datele oficiale.

ANO (Acţiunea cetăţenilor nemulţumiţi) beneficiază de 37% din voturi, în timp ce alianţa SPOLU de centru-dreapta a premierului Petr Fiala a obţinut 21,5% din sufragii.

Potrivit rezultatelor parţiale, şase partide vor trece de pragul de 5% şi vor obţine mandate în camera inferioară de 200 de locuri.

Cu cine ar putea forma coaliţia partidul lui Babiš

Dacă ANO nu obţine majoritatea, Babis va avea nevoie de alte partide – printre care probabil şi SPD, partidul de extremă dreapta, anti-UE şi anti-NATO – pentru a forma un guvern sau cel puţin pentru a susţine un cabinet minoritar, notează Reuters.

ANO a exclus un acord cu partidele actuale aflate la guvernare şi cu liberalii de la Česká pirátská strana, care au fost la putere până anul trecut.

Babis, care a condus un cabinet de centru-stânga în perioada 2017-2021, este un aliat al liderului maghiar Viktor Orban şi a făcut echipă cu o serie de partide de extremă dreapta din grupul Patrioţii pentru Europa din Parlamentul European pentru a contesta direcţia mainstream a politicilor europene, inclusiv decarbonizarea.

El a respins apelurile SPD de a părăsi UE şi NATO, dar a declarat că va pune capăt "iniţiativei cehe" care a cumpărat milioane de cartuşe de artilerie din întreaga lume pentru Ucraina, cu finanţare din partea donatorilor occidentali.

Proiecţiile bazate pe rezultate parţiale arătau victoria ANO după numărarea a 10% din voturi

O proiecţie realizază de agenţiile Stem şi Stem/Mark pentru canalul CNN Prima News, bazată pe rezultate parţiale, arată că ANO (Acţiunea cetăţenilor nemulţumiţi) ar urma să câştige 35,5% din voturi, urmat de alianţa SPOLU (Împreună) a premierului Petr Fiala, cu 22,4% din voturi.

Proiecţiile indică faptul că şase partide vor obţine mandate în parlament, iar coaliţia la guvernare nu va obţine o majoritate în camera inferioară de 200 de locuri.

Mai devreme, rezultate parţiale după numărarea a 10,3% din buletinele de vot indicau o victorie a ANO cu 39,7% din voturi, în timp ce SPOLU obţinuse 19,1%.

