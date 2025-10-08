PSRM, partidul pro-rus din Moldova, respinge rezultatul alegerilor și amenință cu proteste

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova contestă rezultatul alegerilor parlamentare din 29 septembrie, câștigate de PAS cu peste 50% din voturi, și avertizează că va recurge la proteste dacă Curtea Constituțională va valida scrutinul. Acuzațiile vizează presupuse fraude și folosirea resurselor administrative în favoarea partidului de guvernământ.

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM) nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare și amenință cu proteste dacă Curtea Constituțională le va valida, a relatat pe 7 octombrie publicația independentă moldovenească NewsMaker, citată de The Kyiv Independent.

Anunțul a venit după ce Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), cu orientare pro-europeană și condus de președinta Maia Sandu, a obținut o victorie decisivă în alegerile din 29 septembrie, cu puțin peste 50% din voturi.

Rezultatul permite partidului să-și mențină majoritatea și să mențină direcția Republicii Moldova către integrarea europeană.

Acuzații de fraudă și amenințări cu proteste

Blocul Electoral Patrioții, condus de fostul președinte prorus Igor Dodon și format din partidele Socialiștilor, Comuniștilor și noul partid Viitorul Moldovei, a obținut 24% din voturi.

Blocul lui Dodon, susținut de Moscova, a făcut campanie pentru stoparea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.

Întrebat ce măsuri va lua PSRM dacă Curtea Constituțională va valida rezultatele, Batrîncea a declarat că formațiunea "va continua să lupte pe platforme internaționale, în stradă, în parlament - prin toate mijloacele posibile și la toate nivelurile disponibile".

Alegerile au avut loc pe fondul unor îngrijorări tot mai mari legate de ingerințele Rusiei

Cu câteva zile înainte de scrutin, Maia Sandu avertiza că, dacă Moscova va reuși să-și impună controlul asupra Moldovei, "consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreaga regiune".

Înainte de ziua alegerilor, Comisia Electorală Centrală a interzis participarea partidelor Inima Moldovei și Moldova Mare, după ce serviciile de securitate au descoperit dovezi de finanțare ilegală.

Raporturile serviciilor de informații au legat, de asemenea, partidul Moldova Mare de Blocul Victorie, o coaliție de facțiuni proruse presupus finanțată de oligarhul fugar Ilan Șor.

Curtea Constituțională urmează să analizeze și să valideze rezultatele alegerilor pe 16 octombrie, la ora 10:00.

