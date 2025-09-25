Haos pe aeroporturile din Danemarca după noi semnalări de drone. Aeroportul Aalborg, din nordul țării, a fost închis temporar după ce dispozitive aeriene au fost observate în spațiul aerian, iar trei zboruri au fost redirecționate. Alte trei aeroporturi din sud au raportat incidente similare, în timp ce premierul danez avertizează că "nu poate fi exclusă" o implicare a Rusiei.

Patru aeroporturi din Danemarca, vizate de drone. Premierul sugerează o posibilă implicare a Rusiei

Aeroportul Aalborg a fost închis temporar, după ce mai multe drone au fost depistate în spațiul aerian. Trei zboruri au fost redirecționate, două dintre ele către Copenhaga și unul către Karup. Oficialii au precizat că situația afectează inclusiv Forțele Armate, întrucât aeroportul este folosit și ca bază militară, potrivit BBC.

Poliția din Nordul Iutlandei a anunțat că monitorizează atent situația, dar nu poate confirma numărul dronelor implicate. "Nu putem comenta deocamdată scopul dronelor din zonă și nici cine se află în spatele acestora", a declarat inspectorul-șef Jesper Bojgaard Madsen. "Dacă vom avea ocazia, vom doborî dronele", a adăugat acesta.

Autoritățile au transmis că nu există pericol pentru pasagerii aflați în aeroport sau pentru locuitori, însă au cerut publicului să păstreze distanța.

Articolul continuă după reclamă

Alte trei aeroporturi din sudul Danemarcei, vizate

Și aeroporturile Esbjerg, Sonderborg și Skrydstrup au raportat activitate cu drone, însă nu au fost închise. Poliția a precizat că ia situația "în serios", dar nu poate comenta motivul incidentelor, fără a exclude posibilitatea unei farse.

Drona a fost observată și deasupra zonei de nord a orașului Esbjerg. Oficialii au subliniat că nu există nicio amenințare pentru public.

Reacţia premierul

Incidentul vine la doar câteva zile după ce aeroportul din Copenhaga a fost forțat să își suspende activitatea tot din cauza unei incursiuni cu drone. Premierul Mette Frederiksen a descris evenimentul ca fiind "cel mai grav atac asupra infrastructurii daneze de până acum".

"Spune multe despre vremurile în care trăim și despre ce trebuie să fim pregătiți să gestionăm", a spus șefa guvernului. Ea a adăugat că nu poate fi exclusă implicarea Rusiei, însă Kremlinul a catalogat acuzațiile drept "nefondate".

Situația are loc pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre NATO și Rusia, după multiple încălcări ale spațiului aerian în regiune. Estonia și Polonia au cerut consultări cu ceilalți membri ai alianței, iar România a raportat la rândul ei prezența unor drone rusești pe teritoriul său.

După o reuniune de marți, NATO a emis un comunicat ferm: "Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru aceste acțiuni, care sunt escalatorii, riscă să ducă la erori de calcul și pun vieți în pericol. Ele trebuie să înceteze".

NATO condamnă acțiunile Rusiei

Secretarul general Mark Rutte a subliniat: "Suntem o alianță defensivă, da, dar nu suntem naivi. Vedem ce se întâmplă".

Vineri, guvernul Estoniei a raportat că trei avioane rusești MiG-31 au intrat fără permisiune în spațiul său aerian, unde au rămas timp de 12 minute deasupra Golfului Finlandei. Italia, Finlanda și Suedia au ridicat avioane de interceptare în cadrul misiunii NATO de consolidare a flancului estic.

Polonia a anunțat că a doborât cel puțin trei drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian, iar România a confirmat recent detectarea unui dispozitiv similar la granița cu Ucraina.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să faceţi refinanţare cu dobândă fixă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰