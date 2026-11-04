China a confirmat că negociază cu Rusia și SUA prima întâlnire Putin - Trump - Xi: O reuniune fără precedent

China a confirmat că a început negocieri cu Rusia și SUA pentru organizarea primei întâlniri trilaterale între Putin, Trump și Xi Jinping, despre care Ucraina susține că ar putea fi o nouă Conferință de la Ialta, când lumea a fost împărțită în sfere de influență.

Vladimir Putin dă mâna cu Narendra Modi, alături de Xi Jinping, în india, 2 septembrie 2026 - Profimedia

Beijingul a confirmat că există contacte cu Washingtonul și cu Moscova pentru o posibilă întâlnire Trump-Putin-Xi, la summitul APEC, care va avea loc peste două săptămâni la Shenzhen.

Bloomberg: Ar fi o reuniune fără precedent în epoca modernă

Deși nu există un acord definitiv pentru organizarea ei, ar fi o reuniune fără precedent în epoca modernă între liderii celor trei puteri nucleare, scrie Bloomberg.

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Publicația compară o eventuală întâlnire între cei trei cu Conferința de la Ialta din 1945, când Roosevelt, Stalin și Churchill au discutat reorganizarea Europei la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Tema negocierilor nu a fost încă precizată. "China menține contacte cu părțile implicate cu privire la o posibilă întâlnire între liderii Chinei, Rusiei și SUA", a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Mao Ning, la o conferință de presă de la Beijing.

Donald Trump și Vladimir Putin și-au exprimat deja public interesul pentru o întâlnire trilaterală cu președintele chinez, Xi Jinping la APEC.

Organizarea unei astfel de întâlniri ar reprezenta un moment important și pentru eforturile Rusiei de a ieși din izolarea internațională după invadarea Ucrainei, scrie Bloomberg. În plus, aceasta i-ar putea oferi lui Xi Jinping șansa de a juca rolul de mediator în organizarea negocierilor dintre Putin și Trump.

Zelenski se teme de o "reîmpărţire a sferelor de influenţă" între SUA, Rusia şi China

Săptămâna trecută, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că posibila întâlnire dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping riscă să devină o "nouă Ialta", în care marile puteri discută împărțirea sferelor de influență fără participarea țărilor vizate.

"Nu este clar deocamdată despre ce ar putea discuta China, Rusia și America. Cu siguranță vor vorbi despre Orientul Mijlociu. Cu siguranță vor vorbi despre Ucraina. Nu ne dorim deloc ca aceasta să fie o "Ialta 2, 3 sau 4", în care are loc o redistribuire a influenței", a spus el.

Zelenski a explicat că lumea de astăzi este diferită de cea din 1945 și că nu crede că mai este posibilă o simplă împărțire a influenței globale între trei state.