Peste 600 de oameni au murit şi 1.500 au fost răniţi după ce un cutremur cu magnitudinea de 6 şi mai multe replici au zguduit estul Afganistanului. Seismul a distruse sute de case, potrivit Agerpres, care citează declaraţii ale oficialilor afgani.

Institutul de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS) a plasat epicentrul cutremurului principal, cel cu magnitudinea de 6, la 27 de kilometri est de provincia Nangarhar şi la o adâncime de 8 kilometri, ceea ce amplifică de obicei puterea distrugerii.

Cutremurul inițial, înregistrat duminică la ora 23:47, a fost urmat de cel puțin două replici cu magnitudinea de 5,2. Echipele de salvare lucrează încă pentru a localiza supraviețuitorii printre dărâmături, deși operațiunile sunt îngreunate de alunecările de teren care au blocat drumuri cheie în Kunar și Nuristan. Autoritățile se tem că numărul victimelor va crește pe măsură ce se ajunge în zone mai izolate.

Cutremurele au fost resimțite puternic în provinciile estice Kunar, Nangarhar, Nuristan și Laghman, iar undele seismice s-au simțit și în capitala Kabul.

Talibanii au recunoscut magnitudinea dezastrului

"Din păcate, cutremurul din această seară (duminică seară - n.r.) a provocat decese și pagube materiale în unele dintre provinciile noastre estice. Autoritățile locale și locuitorii sunt implicați în prezent în eforturile de salvare. Echipele de sprijin din centru și din provinciile învecinate sunt, de asemenea, pe drum, iar toate resursele disponibile vor fi folosite pentru a salva vieți", a scris purtătorul de cuvânt Zabihullah Mujahid pe rețelele de socializare.

În Nuristan, autoritățile au confirmat că locuitorii au resimțit puternic cutremurul, dar au dat asigurări că nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

"Trepidații puternice au fost resimțite și în provincie, dar până acum nu s-au primit informații despre pierderi umane sau materiale", a declarat Ihsanullah Ihsan, directorul de Informații și Cultură al Nuristanului.

Numărul morților și al răniților ar putea crește în următoarele ore, pe măsură ce eforturile de salvare progresează.

Provincia Kunar, cea mai afectată până acum, este situată la granița cu Pakistanul, în lanțul muntos Hindu Kush. Drumurile proaste și accesul practic inexistent la comunicații în zonele rurale îngreunează evaluarea pagubelor și coordonarea ajutorului.

