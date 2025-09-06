Peste o mie de catolici LGBT+, în pelerinaj la Vatican. "Facem parte din aceeaşi familie"

Peste o mie de catolici LGBT+ şi rudele lor efectuează un pelerinaj la Vatican în cadrul "Anului Sfânt". Evenimentul îşi propune să încurajeze o mai mare diversitate în Biserica Catolică, potrivit News.ro, care citează AFP.

Peste o mie de catolici LGBT+, în pelerinaj a Vatican. "Facem parte din aceeaşi familie" - Profimedia

Peste 1.400 de persoane, provenind din aproximativ douăzeci de ţări, au răspuns invitaţiei asociaţiei italiene "La Tenda di Gionata" (Cortul lui Jonathan) de a participa la anul jubiliar al Bisericii, organizat o dată la 25 de ani.

Nu este prevăzută nicio audienţă privată cu papa Leon XIV. Dar, deşi grupuri LGBT+ au vizitat deja Vaticanul, este pentru prima dată când un astfel de pelerinaj este inclus în calendarul oficial al Jubileului.

Yveline Behets, o femeie transgender de 68 de ani din Bruxelles, a parcurs 130 km pe jos împreună cu aproximativ 30 de persoane LGBT+ de-a lungul Via Francigena pentru a ajunge la Roma. Ea se aşteaptă ca Biserica să acorde mai mult spaţiu "pluralităţii".

Articolul continuă după reclamă

"Nu trebuie să ne înţelegem greşit cuvântul primire: nu suntem străini primiţi în mod excepţional sau mai regulat, facem parte din aceeaşi familie", a subliniat Yveline Behets, îmbrăcată într-un tricu în culorile curcubeului.

La fel ca milioane de alţi pelerini, participanţii au urcat pe artera principală care duce la Vatican pentru a trece prin "Poarta Sfântă" a impunătoarei bazilici Sfântul Petru.

Sâmbătă dimineaţa, sute dintre ei au participat la o liturghie prezidată de vicepreşedintele Conferinţei Episcopale Italiene la Chiesa del Gesu, în centrul Romei, după o veghe de rugăciune presărată cu mărturii.

"Este un semnal foarte important pentru noi să ne simţim mai incluşi în Biserică. (...) Sper că se va permite persoanelor care au o atitudine ambiguă să fie mai deschise faţă de homosexualii din cadrul Bisericii. (...) Dacă toată lumea s-ar întâlni cu toată lumea, cred că multe bariere ar cădea", a declarat pentru AFP Hugo, un franco-quebecois de 35 de ani, care preferă să nu-şi dezvăluie numele de familie din motive de confidenţialitate.

De la alegerea sa în 2013 până la moartea sa în aprilie, Papa Francisc, fervent apărător al unei Biserici deschise "tuturor, tuturor, tuturor", a multiplicat gesturile de primire faţă de comunitatea LGBT, fără a schimba însă doctrina.

Decizia sa de la sfârşitul anului 2023 de a deschide binecuvântările pentru cuplurile de acelaşi sex a provocat o reacţie violentă în mediile conservatoare, în special în Africa. Rămâne de văzut ce va face succesorul său american, care până acum a fost foarte discret în această chestiune.

