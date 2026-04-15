Peter Magyar, ironic după ce l-a surprins pe Orban citind pe balcon: "Viața este cel mai mare regizor"

Peter Magyar, câștigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria, s-a întâlnit azi cu președintele țării, Tamas Sulyok, un apropiat al premierului în exercițiu, Viktor Orban. Liderul Tisza i-a cerut președintelui să demisioneze și a confirmat că formarea noului guvern ungar va dura până la jumătatea lunii mai. În timpul vizitei la Palatul Sandor, Magyar l-a surprins pe Orban citind ceva pe telefon, pe terasa vecină.

Peter Magyar l-a văzut pe Viktor Orban citind pe balcon când a vizitat Palatul Sandor, 15 aprilie 2026

Președintele Ungariei, Tamas Sulyok, i-a primit miercuri, la Palatul Sandor (sediul oficial al președintelui Ungariei), pe liderii partidelor care au intrat în noul Parlament de la Budapesta.

Primul cu care a avut discuții a fost Peter Magyar, pe care îl va propune pentru funcția de prim-ministru. Liderul partidului Tisza a anunțat după întâlnire că i-a cerut lui Sulyok să demisioneze de bunăvoie după schimbarea guvernului, avertizând că, în caz contrar, îl va înlătura din funcție, împreună cu "toate celelalte marionete" numite de sistemul lui Viktor Orban.

În timp ce președintele îi arăta biroul său de la palat, Magyar l-a surprins pe Orban pe terasa vecină. Premierul în exercițiu citea ceva pe telefon. Filmulețul a fost publicat de viitorul premier al Ungariei pe Facebook, alături de un mesaj ironic.

"Viața este cel mai mare regizor. În timp ce președintele îmi arăta biroul său, de unde va pleca în curând, l-am observat pe premierul în funcție pe terasa vecină.Tu ce crezi că citește Viktor Orbán? a) discursul de rămas-bun b) Nemzeti Sport (n.r. ziar de sport) c) declarația de astăzi a președintelui american Donald Trump?"

Într-o postare pe Facebook, Sulyok a explicat că, potrivit rolului său constituțional, a inițiat consultări cu liderii partidelor după alegeri. El a precizat că una dintre principalele sale atribuții este convocarea ședinței de constituire a Parlamentului și că aceasta va avea loc imediat după validarea rezultatelor de la alegeri.

De asemenea, șeful statului ungur a anunțat că, având în vedere rezultatul clar al scrutinului, îl va propune oficial pe Peter Magyar pentru funcția de prim-ministru. După întâlnire, Peter Magyar a declarat, într-o conferință de presă, că noul legislativ își poate începe activitatea la începutul lunii mai.

Peter Magyar a declarat că i-a transmis și în discuția tête-à-tête lui Tamas Sulyok că maghiarii nu au votat doar pentru o schimbare de guvern, ci pentru o schimbare de regim. El a reiterat că, în opinia sa, președintele nu este demn să reprezinte unitatea națiunii și să fie "garantul respectării legii".

Viitorul premier a spus că i-a cerut preşedintelui să părăsească voluntar funcția după schimbarea guvernului, iar dacă nu demisionează de bunăvoie, "vom folosi mandatul primit de la alegători și modificările constituționale" pentru a-l înlătura din funcție, împreună cu "toate celelalte marionete" numite de sistemul Orban.

Întrebat cum a reacționat Sulyok, Magyar a spus că președintele i-a transmis că va analiza argumentele prezentate. Cei doi au discutat și despre posibilitatea modificării Constituției pentru întărirea puterilor președintelui, precum și despre introducerea de alegerii directe pentru preşedinţie (n.r. președintele Ungariei nu este ales direct de populație, ci de Parlament).

Magyar a afirmat că susține limitarea puterii premierului prin "mecanisme de control și echilibru", pentru a evita situații precum cele din ultimii 16 ani, idee cu care, susține el, și Sulyok ar fi fost de acord.

De asemenea, Magyar a vorbit despre discuțiile cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind deblocarea fondurilor europene, afirmând că Ungaria va accepta doar condiții care sunt în interesul cetățenilor. El a precizat că această poziție va fi susținută atât la Washington, cât și la Moscova. Potrivit acestuia, au fost deja desemnați negociatori, iar autoritățile speră ca fondurile europene să ajungă în Ungaria încă din luna mai, subliniind că este dreptul cetățenilor și că există un acord în acest sens cu Ursula von der Leyen.

