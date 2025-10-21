Pizza Hut desfiinţează peste 1.200 de locuri de muncă şi închide 68 de restaurante

După luni dificile pentru sectorul ospitalităţii, Pizza Hut a anunţat închiderea a 68 de restaurante şi 11 puncte de livrare în Marea Britanie. Peste 1.200 de angajaţi vor fi concediaţi, în timp ce inflaţia şi costurile tot mai mari împing afacerile britanice în pragul colapsului, potrivit datelor transmise de Reuters şi citate de News.ro.

Lanţul Pizza Hut trece printr-o criză majoră în Marea Britanie. Operatorul său local, DC London Pie Limited, a intrat în administrare judiciară, iar 68 de restaurante şi 11 puncte de livrare vor fi închise. Peste 1.200 de angajaţi îşi vor pierde locurile de muncă, potrivit companiei de consultanţă FTI Consulting.

Totuşi, într-un acord de tip "pre-pack administration", grupul american Yum! Brands, proprietarul global al mărcii Pizza Hut, a convenit să preia 64 de restaurante din Regatul Unit, salvând 1.276 de locuri de muncă.

"Această achiziţie selectivă are scopul de a proteja experienţa clienţilor şi de a păstra cât mai multe locuri de muncă posibil. Prioritatea noastră imediată este asigurarea continuităţii operaţionale în locaţiile preluate şi sprijinirea angajaţilor pe durata tranziţiei", a declarat Nicolas Burquier, directorul general al diviziei internaţionale Yum! Brands.

Criza de la Pizza Hut survine într-un context dificil pentru industria ospitalităţii din Marea Britanie, afectată de costuri în creştere, inclusiv salarii mai mari şi contribuţii sociale ridicate, în timp ce consumatorii britanici, afectaţi de inflaţie, cheltuiesc tot mai puţin pentru mesele în oraş.

