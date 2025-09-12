Plan de reînarmare la Berlin: Armata germană are nevoie de 100.000 de soldați în plus

Armata germană are nevoie de 100.000 de soldați în plus pentru a respecta noile obiective NATO. Șeful armatei avertizează că Germania trebuie să fie pregătită de război până în 2029, iar fără mai multe trupe nu își va putea respecta angajamentele față de Alianță, arată un document obţinut de Reuters.

Germania trebuie să își mărească efectivele cu aproximativ 100.000 de militari activi, peste cei 62.000 existenți pentru a respecta noile obiective NATO, arată un document confidențial obținut de Reuters. Armata trebuie să fie "pregătită de război" până în 2029 și să ofere capacitățile promise Alianței până în 2035, avertizează șeful armatei, Alfons Mais, într-o scrisoare trimisă șefului Statului Major, Carsten Breuer.

Plan de creștere masivă a efectivelor

Șeful armatei propune o creștere etapizată a numărului de militari activi: 45.000 până în 2029 și încă 45.000 până în 2035. Prima etapă corespunde momentului în care NATO estimează că Rusia ar putea avea capacitatea de a lansa un atac de amploare asupra aliaților din vest.

Mais mai subliniază că Germania trebuie să fie capabilă să susțină un conflict de durată, de tipul celui pe care Rusia îl duce în Ucraina. Aceasta presupune nu doar creșterea efectivelor, ci și modernizarea echipamentelor și o logistică capabilă să susțină un război de uzură.

Prezență sporită pe flancul estic

Germania a început deja să-și sporească angajamentele față de aliații din estul Europei. În Lituania, Berlinul a stabilit o brigadă de aproximativ 5.000 de militari, iar în Marea Baltică a desfășurat misiuni de patrulare navală pentru a descuraja sabotajele la infrastructura critică. Aceste desfășurări arată că Germania își asumă un rol central în apărarea NATO pe flancul estic. Totuși, fără o creștere semnificativă a efectivelor, experții avertizează că angajamentele pe termen lung ar putea deveni imposibil de susținut.

Ținta pentru 2035: 460.000 de militari și rezerviști

Potrivit estimărilor Ministerului Apărării, Germania va avea nevoie de aproximativ 460.000 de oameni pentru a îndeplini cerințele NATO. Din aceștia, 260.000 ar urma să fie militari activi, iar restul de 200.000 rezerviști pregătiți să intervină în caz de conflict.

Această estimare înseamnă o creștere masivă față de efectivele actuale. Doar pentru a atinge ținta de 2035, armata germană ar trebui să recruteze și să pregătească zeci de mii de oameni suplimentar în fiecare an, ceea ce presupune un efort financiar și logistic considerabil.

Bundeswehr, încă subdimensionată

În ciuda planurilor ambițioase, Bundeswehr nu a reușit încă să atingă obiectivul stabilit în 2018 de 203.000 de militari activi. În prezent, armata este subdimensionată cu aproximativ 20.000 de trupe, iar recrutarea se dovedește o provocare majoră.

Ministrul Apărării, Boris Pistorius, a anunțat în iunie că Germania are nevoie de încă 60.000 de oameni pentru toate ramurile forțelor armate.Totuși, experții avertizează că atingerea acestui obiectiv va necesita schimbări în politica de recrutare, creșterea atractivității carierei militare și investiții masive în infrastructură.

