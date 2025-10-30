Planul lui Orban pentru a ocoli sancţiunile SUA privind importurile de petrol rusesc. Ce îi va cere lui Trump

Premierul Ungariei, Viktor Orban, intenţionează să îi ceară preşedintelui american Donald Trump ca Ungaria să fie exceptată de la sancţiunile impuse de SUA împotriva companiilor petroliere ruseşti Lukoil şi Rosneft. Discuţia urmează să aibă loc pe 7 noiembrie, la Casa Albă. Budapesta speră să poată continua importurile de petrol şi gaze din Rusia, invocând "situaţia specială" a ţării, care nu are ieşire la mare şi nici suficiente resurse interne de energie, informează agenţia EFE, citată de Agerpres.

"Obiectivul nostru este ca preşedintele Trump să îşi menţină poziţia (cu privire la situaţia specială a Budapestei) şi ca Ungaria să poată beneficia de o excepţie în sancţiunile americane", chiar dacă ultimele sancţiuni ale SUA împotriva Rusiei nu afectează direct aprovizionarea Ungariei cu petrol şi gaz natural din Rusia, a declarat presei oficialul ungar.

Trump însuşi a admis recent că Ungaria se află într-o situaţie specială, întrucât este o ţară lipsită de ieşire la mare şi nici nu are o producţie internă de petrol şi gaze naturale suficientă pentru a-şi acoperi nevoile, prin urmare este nevoită să importe energie.

O alternativă în aprovizionarea cu petrol a Ungariei ar putea fi conducta Adria din Croaţia vecină, dar guvernul ungar acuză această ţară că cere taxe de tranzit prea mari, şi consideră oricum insuficientă capacitatea acestei conducte.

Departamentul Trezoreriei SUA a anunţat pe 22 octombrie sancţiuni împotriva a două mari companii petroliere ruseşti, Rosneft şi Lukoil, ca răspuns faţă de "lipsa unui angajament serios din partea Rusiei faţă de un proces de pace menit să pună capăt războiului în Ucraina".

