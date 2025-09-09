Benjamin Netanyahu le-a cerut civillor din Gaza să plece imediat din enclavă. Avertizarea vine în contextul în care armata israelienă şi-a intensificat ofensiva în ultimele zile.

Israelul a anunțat că va intensifica atacurile aeriene asupra teritoriului, la câteva ore după ce șase persoane au fost împușcate mortal la Ierusalim, relatează Independent.

"Le spun locuitorilor din Gaza: profit de această ocazie și ascultați-mă cu atenție - ați fost avertizați - plecați acum", a declarat Benjamin Netanyahu de la Centrul de Comandă al Forțelor Aeriene din Tel Aviv, adăugând că forțele israeliene se organizează și se grupează în inima fâșiei devastate de război pentru o "manevră terestră".

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a avertizat anterior pe rețelele sociale că "un uragan puternic va lovi cerul orașului Gaza", după ce armata israeliană a lovit în ultimele zile numeroase clădiri înalte cu potențial strategic.

Mesajul lui Netanyahu vine, de asemenea, după anunţul lui Donald Trump, care a declarat acum două zile că a trimis un ultim avertisment către Hamas. Acesta a cerut grupării să accepte acordul pentru eliberarea ostaticilor din Gaza. Între timp, presa din Israel relatează că liderul american i-ar fi încredinţat ginerelui său sarcina de a elabora un plan pentru perioada de după încheierea războiului.

