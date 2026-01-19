Poliţia iraniană impune un ultimatum de trei zile protestatarilor să se predea

Șeful poliției iraniene a lansat luni un ultimatum de trei zile către persoanele implicate în ceea ce autoritățile de la Teheran numesc "revolte", cerându-le să se predea, în urma reprimării violente a unei ample mișcări de contestare a regimului, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Protestele au izbucnit pe 28 decembrie, inițial pe fondul nemulțumirilor legate de creșterea costului vieții, și au căpătat amploare pe 8 ianuarie, transformându-se într-o contestare directă a Republicii Islamice, aflate la putere din 1979. Mișcarea a fost urmată de o represiune dură, care, potrivit organizațiilor neguvernamentale, s-a soldat cu mii de morți.

"Tinerii care s-au trezit implicați fără să știe în revolte sunt considerați persoane induse în eroare, nu soldați inamici", a declarat șeful poliției, Ahmad-Reza Radan, într-o intervenție la televiziunea de stat.

Autoritățile promit clemență celor care se predau în termenul impus

Acesta le-a acordat celor vizați "maximum trei zile" pentru a se preda autorităților, promițând că vor beneficia de "mai multă clemență".

În paralel, șefii puterilor executivă, legislativă și judiciară au transmis, într-o declarație comună difuzată de televiziunea de stat, că îi vor "pedepsi decisiv" pe cei considerați instigatorii "incidentelor teroriste".

Mii de morți și arestări în urma reprimării protestelor din Iran

Potrivit agenției iraniene Tasnim, aproximativ 3.000 de persoane au fost arestate în legătură cu protestele. În schimb, organizațiile pentru drepturile omului estimează că numărul arestărilor ar putea ajunge la 20.000.

Amnesty International a descris represiunea drept un "masacru", desfășurat pe fondul unei întreruperi fără precedent a comunicațiilor. Autoritățile au anunțat că accesul la internet ar urma să fie restabilit treptat în cursul acestei săptămâni, după o reluare parțială duminică.

