POLITICO: Planul lui Donald Trump pentru Gaza ar putea funcţiona, cu sau fără Hamas

Nahal Toosi, corespondentă principală pe afaceri externe la POLITICO, analizează șansele reale ale controversatului plan de pace propus de Donald Trump pentru Gaza, într-un moment în care speranțele pentru încheierea războiului dintre Israel și Hamas încep, timid, să reînvie.

În zilele imediat următoare atacurilor din 7 octombrie 2023, am întrebat un oficial american cât ar putea dura conflictul declanșat, spune Nahal Toosi, corespondentă principală pe probleme de afaceri externe la POLITICO.

M-a corectat, blând, pentru alegerea cuvintelor. "Conflictul, a spus, durează de zeci de ani. Războiul e altceva". Apoi, oficialul a prezis că această luptă dintre Israel și militanții palestinieni din Hamas va dura între trei și șase luni. A fost cea mai lungă estimare pe care am primit-o, și tot n-a fost suficient de pesimistă.

În cei doi ani care au trecut, toți, de la oficiali guvernamentali din capitale occidentale până la palestinieni strămutați din Gaza, și-au văzut speranțele de pace spulberate, iar şi iar. Dar acest lucru pare să se fi schimbat în ultimele zile, pe măsură ce lumea a început să digere elementele de bază ale propunerii de pace pentru Gaza prezentate de președintele Donald Trump. Anunțul Hamas de vineri, potrivit căruia este dispus să elibereze ostaticii israelieni rămași, deși dorește să negocieze alte părți ale planului, a sporit speranțele.

Articolul continuă după reclamă

Oficiali, analiști și alți observatori ai Orientului Mijlociu mi-au spus că planul lui Trump are șanse reale de succes.

Planul, speranțele și mizele personale

Acest optimism nu este nici pe departe euforic, suntem totuși în Orientul Mijlociu, iar doi dintre actorii esențiali, premierul israelian Benjamin Netanyahu și gruparea Hamas, au fiecare motive puternice să continue lupta. Trump a avertizat Hamas că "va cunoaște iadul" dacă nu acceptă planul. După ce Hamas a făcut oferta de eliberare a ostaticilor vineri, Trump s-a arătat deschis la dialog și și-a mutat cerințele către Israel, spunând pe rețelele sociale: "Israelul trebuie să oprească imediat bombardamentele din Gaza, ca să putem scoate ostaticii în siguranță și cât mai repede!".

Structura planului în 20 de puncte oferă motive de optimism chiar și celor mai sceptici față de eforturile de pace ale fostului președinte. Palestinienii din Gaza, la fel ca și diplomații cu experiență, sunt extrem de dornici să vadă un armistițiu imediat, așa cum prevede propunerea.

"Acest acord ar opri măcar uciderea civililor pentru moment și ar salva ostaticii israelieni rămași – iar asta m-ar face fericit", a declarat Tom Malinowski, fost secretar adjunct de stat pentru drepturile omului în administrația Obama. "Cât despre încheierea unui război care îl întreține atât pe Hamas, cât și pe Netanyahu, are acest potențial, atâta timp cât Trump rămâne realist și înțelege că ambele părți au motive să saboteze procesul".

Un motiv pentru care unii veterani ai politicii externe cred în reușita planului este implicarea personală a lui Trump.

Desigur, președintele american și-a exprimat dorința de a primi Premiul Nobel pentru Pace. Dar, pe lângă acest aspect, el va conduce "Consiliul Păcii", care va superviza implementarea majorității prevederilor planului. Chiar dacă va lăsa detaliile tehnice în grija altora, acest rol de vizibilitate îi oferă un impuls de orgoliu care l-ar putea motiva să rămână implicat până la capăt.

Unii oficiali americani, actuali și foști, au sugerat că Trump, sau membri ai familiei sale, ar putea chiar beneficia financiar de pe urma reconstrucției din Gaza, ceea ce ar putea reprezenta un stimulent suplimentar pentru ca acesta să mențină presiunea asupra ambelor tabere.

Potrivit planului, "un plan economic marca Trump pentru reconstruirea și revitalizarea Gazei va fi elaborat de un grup de experți care au contribuit la dezvoltarea unor orașe moderne spectaculoase din Orientul Mijlociu". Jared Kushner, ginerele lui Trump, care are investiții de miliarde de dolari în regiune, este unul dintre arhitecții propunerii de pace. Documentul mai prevede crearea unei "zone economice speciale" în Gaza.

"Cu un asemenea potențial, Trump ar putea fi literalmente investit în acest plan", mi-a spus un fost oficial din administrația Biden. (Am acordat anonimat acestui interlocutor, precum și altora, din cauza caracterului sensibil al subiectului și a lipsei autorizării oficiale pentru declarații publice.)

Poate părea ciudat că asemenea persoane sunt încurajate de perspectiva a ceea ce s-ar putea considera corupție guvernamentală. Dar, având în vedere că numărul victimelor din Gaza a depășit 65.000, fără a mai vorbi de suferințele ostaticilor israelieni și ale familiilor soldaților uciși, unii oficiali americani, actuali și foști, sunt dispuși să valorifice viziunea tranzacțională a lui Trump asupra lumii.

Sau, așa cum a spus fostul oficial din administrația Biden: "Orice l-ar ține interesat".

Un Trump mai moderat

Planul arată că Trump a renunțat la unele dintre ideile sale cele mai radicale pentru rezolvarea conflictului.

El propusese anterior exilarea palestinienilor din Gaza și transformarea teritoriului într-o stațiune condusă de americani, o idee care a stârnit revoltă printre palestinieni, oficiali străini și activiști pentru drepturile omului.

Această nouă propunere de pace afirmă că palestinienii pot rămâne și pot contribui la prosperitatea economică a Gazei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰