Polonia nu va plăti 1 mld de dolari pentru aderarea la Consiliul lui Trump: Avem sarcini mai importante

Guvernul polonez a anunţat joi că nu va plăti 1 miliard de dolari pentru a face parte din Consiliul de Pace condus de Donald Trump, deoarece are sarcini mai importante. Liderii statelor membre UE reuniţi joi de urgență și-au exprimat "îndoieli serioase" față de Consiliul creat de Donald Trump şi au convenit că vor apăra ferm interesele blocului comunitar în fața oricărei forme de coerciție.

Ministrul polonez de finanțe și economie, Andrzej Domański, a exclus categoric alocarea unui miliard de dolari din bugetul de stat pentru aderarea la Consiliul de Pace, condus de președinte Donald Trump. "În primul rând, orice acord internațional trebuie aprobat de Consiliul de Miniștri, iar o astfel de aprobare cu siguranță nu există în prezent. În al doilea rând, vorbim despre angajamente juridice foarte serioase, care trebuie analizate în detaliu. Iar dacă trebuie să fiu direct: un miliard de dolari în buget pentru acest lucru, în mod clar, nu există. Există sarcini mai importante care trebuie finanțate decât participarea în acest consiliu", a declarat ministrul pentru publicația Rzeczpospolita.

Domański a subliniat că Polonia se confruntă în prezent cu multe provocări care necesită o gestionare responsabilă a fondurilor publice. "Având în vedere nevoile sociale și economice în creștere, cheltuirea unui miliard de dolari pentru aderarea la un consiliu internațional nu este justificată", a adăugat el.

Doar Ungaria și Bulgaria au semnat din UE

Documentele de constituire a Consiliului de Pace, condus de Donald Trump, au fost semnate joi la Davos. La ceremoniw au fost prezenți reprezentanți a mai puțin de 20 de țări. Din partea Uniunii Europene au participat doar premierii Ungariei și Bulgariei. Au mai fost prezente patru țări europene din afara UE: Armenia, Azerbaidjan, Turcia și Kosovo.

În viziunea lui Trump, acest consiliu ar trebui să se concentreze inițial pe pacea în Fâșia Gaza și reconstrucția acesteia, urmând să preia ulterior un rol mai larg în gestionarea conflictelor globale. Potrivit presei internaţionale, Trump ar urma să conducă consiliul chiar dacă nu va mai fi președintele SUA.

Poziţia României la Consiliul de Pace, condus de Trump

Printre țările invitate se numără și România. Deşi Nicuşor Dan nu a spus direct că refuză, şeful statului a cerut mai mult timp pentru a analiza invitaţia preşedintelui american. "Noi, doar în mod politicos, diplomatic, am comunicat că am început analiza, asta este ce s-a întâmplat. De asemenea, la nivelul Ministerului de Externe, au existat consultări cu țări europene cu care suntem mai apropiați legat de cum să tratăm această invitație, care sunt dificultățile lor. Deci există o analiză, și parte din această analiză este un dialog cu țări europene" a declarat preşedintele după participarea la reuniunea informală a Consiliului European.

În ţară au existat voci, inclusiv cea a liderului PSD Sorin Grindeanu, care au cerut ca România să dea un miliard de dolari pentru un loc în consiliul lui Trump. Ungaria și Bulgaria sunt singurele state membre ale UE care au semnat. În rest, marile puteri din Europa Franța, Germania și Marea Britanie au refuzat să intre în "clubul" lui Trump.

Liderii UE au "îndoielile serioase" cu privire la Consiliul lui Trump

După reuniunea informală a liderilor UE desfăşurată joi seara la Bruxelles, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa a spus că "avem îndoieli serioase cu privire la o serie de elemente din carta Consiliului de Pace", creat de Trump la Davos.

