Polonia pregăteşte "cea mai mare instruire de apărare din istoria ţării", pe fondul invaziei din Ucraina

Ministerul Apărării de la Varșovia a anunțat joi lansarea unui program de instruirea militară voluntară care vizează pregătirea a aproximativ 400.000 de persoane în 2026, ca răspuns la amenințările de securitate cauzate de invazia Ucrainei.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministrul Apărării a calificat programul drept "cea mai mare instruire de apărare din istoria Poloniei", va fi deschis cetățenilor, de la elevi și adulți activi pe piața muncii până la seniori, iar participanții vor urma cursuri de securitate de bază, instruire de supraviețuire, prim-ajutor și igienă cibernetică, relatează Reuters, conform Mediafax.

Potrivit lui Cezary Tomczyk, ministrul adjunct al Apărării, în noiembrie și decembrie, autoritățile intenționează să instruiască aproximativ 20.000 de persoane individual, iar totalul persoanelor care vor participa la toate formele de pregătire în acest an va fi de circa 100.000.

Despre programul de anul viitor, Tomczyk a precizat că urmărește instruire a 400.000 de cetățeni: "individual, în grupuri, ca parte a inițiativei <Educației cu Armata>, a antrenamentului de rezervă și a serviciului militar obligatoriu voluntar".

Wieslaw Kukula, șeful de Stat Major a precizat că programul urmărește creșterea rezilienței cetățenilor și comunităților și consolidarea capacității, disponibilității și pregătirii rezerviștilor.

Inițiativa a fost anunțată de premierul Tusk, pe fondul provocărilor de securitate.

