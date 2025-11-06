Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Polonia pregăteşte "cea mai mare instruire de apărare din istoria ţării", pe fondul invaziei din Ucraina

Ministerul Apărării de la Varșovia a anunțat joi lansarea unui program de instruirea militară voluntară care vizează pregătirea a aproximativ 400.000 de persoane în 2026, ca răspuns la amenințările de securitate cauzate de invazia Ucrainei.

de Redactia Observator

la 06.11.2025 , 15:36
Polonia pregăteşte "cea mai mare instruire de apărare din istoria ţării", pe fondul invaziei din Ucraina Polonia pregăteşte "cea mai mare instruire de apărare din istoria ţării", pe fondul invaziei din Ucraina - Hepta

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministrul Apărării a calificat programul drept "cea mai mare instruire de apărare din istoria Poloniei", va fi deschis cetățenilor, de la elevi și adulți activi pe piața muncii până la seniori, iar participanții vor urma cursuri de securitate de bază, instruire de supraviețuire, prim-ajutor și igienă cibernetică, relatează Reuters, conform Mediafax.

Potrivit lui Cezary Tomczyk, ministrul adjunct al Apărării, în noiembrie și decembrie, autoritățile intenționează să instruiască aproximativ 20.000 de persoane individual, iar totalul persoanelor care vor participa la toate formele de pregătire în acest an va fi de circa 100.000.

Despre programul de anul viitor, Tomczyk a precizat că urmărește instruire a 400.000 de cetățeni: "individual, în grupuri, ca parte a inițiativei <Educației cu Armata>, a antrenamentului de rezervă și a serviciului militar obligatoriu voluntar".

Articolul continuă după reclamă

Wieslaw Kukula, șeful de Stat Major a precizat că programul urmărește creșterea rezilienței cetățenilor și comunităților și consolidarea capacității, disponibilității și pregătirii rezerviștilor.

Inițiativa a fost anunțată de premierul Tusk, pe fondul provocărilor de securitate.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi ucraina rusia polonia program instruire civil militar
Înapoi la Homepage
Rămasă fără ajutorul lui Gigi Becali, se pregăteşte să spele vase pentru 1.200 de lei pe lună
Rămasă fără ajutorul lui Gigi Becali, se pregăteşte să spele vase pentru 1.200 de lei pe lună
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Gigi Becali a dezvăluit discuția cu Florin Tănase despre Darius Olaru. „El este cel mai bun jucător de la FCSB”
Gigi Becali a dezvăluit discuția cu Florin Tănase despre Darius Olaru. „El este cel mai bun jucător de la FCSB”
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic
Comentarii


Întrebarea zilei
Se apropie perioada cu multe cheltuieli. V-ați gândit să economisiți și să profitați de tichete Rabla?
Observator » Ştiri externe » Polonia pregăteşte "cea mai mare instruire de apărare din istoria ţării", pe fondul invaziei din Ucraina