Polonia redeschide frontiera cu Belarus, a anunțat premierul Donald Tusk

Polonia va redeschide frontiera cu Belarus, a anunțat marţi premierul Donald Tusk. Granițele au fost închise ca măsură de precauție de securitate în timpul exerciţiilor ruseşti Zapad, iar la noapte se redeschid pentru că riscul imediat a trecut, a motivat Varşovia.

"Am luat decizia împreună cu ministrul de interne, care va emite astăzi regulamentul corespunzător privind redeschiderea punctelor de trecere feroviare și rutiere (cu Belarus), care au fost închise din cauza manevrelor Zapad și a creșterii amenințărilor și instabilității politice la granița noastră", a declarat marţi premierul Donald Tusk. Redeschiderea granițelor va avea loc în noaptea de miercuri spre joi.

Donald Tusk a subliniat în cadrul unei conferințe de presă că închiderea graniței cu Belarus "și-a atins scopul". "Dacă va fi nevoie, dacă tensiunile sau comportamentul agresiv al vecinilor noștri vor crește, nu vom ezita și vom lua din nou decizia de a închide punctele de trecere", a mai spus șeful guvernului de la Varşovia. "Sfârşitul acestor exerciţii reduce, nu aş spune chiar elimina, însă reduce diversele riscuri legate de atitudinea agresivă a vecinilor noştri estici", le-a declarat premierul polonez jurnaliştilor.

De pe 12 septembrie, toate punctele de trecere a frontierei Poloniei cu Belarus au fost închise din cauza exercițiior militare ruso-belaruse Zapad-2025.

Exerciţiile militare Zapad-2025 au stârnit îngrijorare în Polonia

Exerciţiile militare Zapad-2025, desfăşurate în perioada 12-16 septembrie, au stârnit îngrijorare în Polonia şi în statele baltice, toate ţări membre ale NATO şi Uniunii Europene.

Belarus, fostă republică sovietică, este un aliat cheie al Rusiei, care a folosit teritoriul belarus pentru a lansa ofensiva împotriva Ucrainei în februarie 2022.

O importantă rută comercială chineză către UE trece pe la graniţa dintre Belarus şi Polonia, iar închiderea acesteia a condus, printre altele, la oprirea traficului feroviar chinez.

În timpul unei vizite la Varşovia, pe 15 septembrie, ministrul chinez de externe, Wang Yi, a fost "informat" de către omologul său polonez, Radoslaw Sikorski, despre motivele închiderii frontierei, a anunţat atunci un purtător de cuvânt al Ministerului polonez de Externe.

