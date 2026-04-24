Scandal în armata ucraineană: comandanți demiși după ce soldații au rămas fără hrană și apă pe front

Statul Major al Ucrainei a anunțat vineri demiterea unor comandanți importanți după ce au ieșit la iveală probleme grave pe front, inclusiv lipsa hranei și a apei pentru militari, dar și pierderea unor poziții strategice în zona Harkov.

Statul Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei a demis doi comandanţi pentru ascunderea situaţiei reale pe un segment al frontului de est şi pentru că nu au furnizat alimente soldaţilor care luptă acolo, potrivit unui comunicat citat vineri de Ukrainska Pravda.

Presa ucraineană a publicat ieri imagini cu soldați malnutriți. Este vorba de miliari din Brigada 14, batalionul 2 mecanizat, aflați pe front, în zona Harkov. Rudele lor s-au plâns online că, de aproximativ 8 luni, acești soldați trăiesc în condiții foarte grele, nu au mâncare suficientă și nici apă potabilă.

Pe Facebook, soţia unuia dintre soldaţi a cerut comandamentului să ia măsuri imediate, iar fiica unuia dintre foştii soldaţi ai brigăzii a denunţat în presa ucraineană o lipsă sistematică de alimente, apă potabilă şi benzină de la sfârşitul lunii august 2025.

Articolul continuă după reclamă

Oficialii armatei spun că demiterile nu au fost cauzate direct de scandalul din presă, dar recunosc probleme serioase. Cu toate astea, anunţul demiterilor a venit imediat după declanşarea scandalului în presa de la Kiev.

Statul Major General a explicat în comunicat că atacurile sistematice aeriene şi cu rachete ruseşti asupra punctelor de trecere a râului Oskil au complicat semnificativ aprovizionarea logistică a unităţilor din zona Kupiansk, unde proviziile trebuie să sosească cu ajutorul ambarcaţiunilor şi dronelor grele.

Cu toate acestea, se adaugă în comunicat, conducerea Brigăzii 14 Mecanizate nu numai că "a ascuns adevărata situaţie" de pe linia frontului, ceea ce s-a soldat cu "pierderea anumitor poziţii", dar a comis şi "mai multe erori în aprovizionarea trupelor". În special, Statul Major General al Ucrainei a indicat că "a fost detectată o problemă cu aprovizionarea cu alimente la una dintre poziţiile brigăzii". Prin urmare, Statul Major General l-a demis pe comandantul Brigăzii 14 Mecanizate şi l-a eliberat din funcţie pe comandantul Corpului 10 Armată, pe care l-a şi retrogradat.

Georgiana Dulgheru

Întrebarea zilei Apelaţi la Inteligenţa Artificială pentru reclamaţii în relaţia cu statul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰