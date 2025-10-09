Posibilul premier al Cehiei spune că va întrerupe ajutorul militar către Ucraina: "Nu vom da nicio coroană"

Liderul partidului ANO, câștigător al alegerilor parlamentare din Cehia şi cel mai probabil viitor premier, Andrej Babis, a promis că, în cazul în care va forma guvernul, acesta nu va aloca fonduri pentru armament destinat Ucrainei. Babis susţine că nu se opune exportului de arme către Kiev, dar refuză să folosească bani din bugetul statului în acest scop. El spune că ajutorul ar trebui oferit prin Uniunea Europeană sau NATO, nu direct de la bugetul național.

Andrej Babis, conferință de presă după închiderea secțiilor de votare, de 4 octombrie 2025 - Profimedia

Oligarhul Andrej Babis, liderul mişcării populiste ANO şi câştigător al alegerilor legislative din Cehia, a anunţat miercuri că, dacă va reuşi să formeze un guvern, va pune capăt oricărei forme de ajutor militar direct acordat Ucrainei, rupând cu politica de sprijinire a Kievului promovată de actualul executiv de centru-dreapta.

În cadrul unei conferințe de presă susținute miercuri, Babis a explicat că "dacă vom fi la guvernare, le vom spune fabricilor de armament cehe: vreți să exportați arme în Ucraina? Nu avem nicio problemă". "Nu vom da Ucrainei nicio coroană (moneda cehă) din bugetul nostru pentru arme. Nu avem bani pentru Republica Cehă. Cred că am ajutat deja direct Ucraina, iar de acum înainte ajutorul va fi oferit prin intermediul UE", a declarat omul de afaceri şi fost prim-ministru, care a promis deja această măsură în campania electorală. Potrivit liderului ANO, Cehia contribuie cu "60 de miliarde la bugetul Uniunii Europene", care sprijină Ucraina.

Babis a indicat că UE acordă deja Ucrainei ajutor militar, umanitar şi economic din bugetul comunitar, la care Republica Cehă contribuie cu aproximativ 2,4 miliarde de euro, şi nu consideră necesară creşterea acestui sprijin cu ajutoare directe. El a mai spus că va revoca iniţiativa cehă privind muniţia, prin care Praga a achiziţionat excedente de proiectile de calibru mare de la ţări din afara Uniunii Europene, precum şi finanţare pentru a le trimite armatei ucrainene.

Astfel, Babis sugerează că are de gând să ignore recomandarea preşedintelui ceh, Petr Pavel, care l-a îndemnat să menţină respectiva iniţiativă, pe care magnatul o consideră puţin transparentă, deşi a fost apreciată de secretarul general al NATO, Mark Rutte, în timpul recentei sale vizite la Praga cu ocazia celui de-al II-lea summit dedicat apărării, sub egida Institutului Internaţional de Studii Strategice (IISS).

"Nu ştim ce este, ştim doar că entităţi private câştigă zeci de miliarde (de coroane cehe) pe seama ucrainenilor", a afirmat Babis, care a spus că iniţiativa "a fost bună, cu siguranţă", dar a criticat lipsa de transparenţă a acesteia. Liderul ANO a pledat pentru ca NATO să coordoneze în mod transparent un program care să faciliteze achiziţiile comune şi sarcinile de mentenanţă pentru o reducere a costurilor.

