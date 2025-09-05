Furtuni violente, însoţite de grindină, au provocat ieri inundaţii şi pagube semnificative în Franţa, unde două case au fost lovite de trăsnet şi au luat foc. Incidentele s-au soldat însa fără victime. Şi în alte zone, străzile s-au transformat în râuri, iar circulaţia pe şosele a fost aproape imposbilă.

În doar câteva zeci de minute, ploaia și grindina au făcut prăpăd în comunele Veynes și Gap.

Cerul s-a rupt peste Hautes-Alpes

Furtunile care s-au dezlănțuit joi seara peste vestul departamentului Hautes-Alpes au lăsat în urmă străzi acoperite de apă, școli și magazine avariate și sute de locuințe fără electricitate.

Totul a început la Aspres-sur-Buëch, unde pompierii au alergat dintr-o intervenție în alta: zece în total, inclusiv la școala primară, inundată de ape. La Veynes, campingul a fost lovit, iar centrul cultural Le Quai des Arts a suferit pagube serioase.

Dar cel mai greu a fost la Gap. În doar câteva ore, pompierii au avut 23 de intervenții: magazine inundate, Kiabi obligat să își închidă porțile, iar la colegiul Fontreyne un tavan fals s-a prăbușit. Zeci de familii au sunat disperați pentru ajutor, apa intrând în casele lor, potrivit ledauphine.com.

Zeci de gospădării în beznă

Între timp, penele de curent au adus întunericul peste mai multe comunități.

La Furmeyer, cartierul Savoyons a rămas complet fără electricitate, după ce un copac s-a prăbușit peste o linie de înaltă tensiune. 66 de gospodării au rămas în beznă.

