Trei oameni au murit în Bulgaria, în încercarea disperată de a-şi ajuta semenii aflaţi în pericol din cauza inundaţiilor catastrofale din estul ţării. Mai multe staţiuni sunt acoperite de nămol şi ape, după ce o furtună de o violenţă ieşită din comun a lovit întreg litoralul între Sveti Vlas şi Ţarevo. Cea mai gravă situaţie este în Elenite, aproape de Sunny Beach, unde torenţii au luat pe sus zeci de maşini şi le-au aruncat în Marea Neagră. Între timp, furtuna Amy a făcut ravagii în Irlanda de Nord şi Franţa.

230 de litri de apă pe metru pătrat au căzut în doar câteva ore în stațiunea Elenite, din Bulgaria. Puhoaiele formate pe versanți s-au prăvălit peste hotelurile și vilele din resort și au rupt tot ce le-a stat în cale: garduri, copaci, poduri. Mașinile au plutit ca bărcile pe râurile care au acoperit străzile, iar zeci de vehicule au fost duse până în mare.

Apa a depășit în unele locuri trei metri, iar oamenii s-au refugiat la etajele superioare ale clădirilor sau s-au urcat pe acoperișuri pentru a-și salva viața. 87 de persoane au fost evacuate, printre ele și 17 copii.

Un agent al poliției de frontieră, care participa la operațiunile de salvare, a fost ucis de șuvoaie. La fel s-a întâmplat cu un bărbat care încerca să degajeze drumul cu un excavator, iar un angajat al unui hotel s-a înecat la parterul imobilului. În regiunile Burgas și Țarevo a fost declarată stare de urgență.

Autoritățile bulgare, în alertă maximă

La rândul său, Daniel Mitov, ministrul de Interne al Bulgariei, a transmis condoleanțe familiilor victimelor: "Transmitem condoleanțe familiilor și prietenilor celor care și-au pierdut viața în acest dezastru natural, care, după cum ați văzut, a provocat o cădere masivă de pământ și copaci de pe munte și de-a lungul coastei".

În zonele muntoase ale Bulgariei, ploaia s-a transformat într-o ninsoare abundentă. Zăpada grea a rupt mai mulți copaci și a paralizat traficul. Pasul Petrohan a fost închis, iar zeci de șoferi au rămas blocați ore întregi în mașini.

Regiunea Tran a fost cea mai afectată de ninsoare.

Furtuna Amy lovește Europa de Vest: haos în Marea Britanie și Franța

Probleme au fost și în Regatul Unit, unde prima furtună a sezonului, Amy, a provocat haos. Vântul a suflat cu peste 100 de kilometri pe oră, iar mai multe clădiri s-au prăbușit. Zeci de mașini au fost distruse de copacii căzuți, iar 100.000 de case au rămas în beznă. În Irlanda de Nord, mai multe școli au fost închise.

Locuitorii povestesc prin ce au trecut. "În acest moment nu avem de ales", spune un bărbat. "Traficul e groaznic. E nebunie cu parcările aici", adaugă un altul.

Vijelia a ucis și un bărbat de 40 de ani, iar zeci de zboruri au fost anulate. Din cauza rafalelor puternice, un avion a avut mari probleme la aterizare.

Aceeași furtună a făcut două victime și în Franța. Un înotător de 48 de ani s-a înecat în apele din apropierea localității Étretat, iar o altă persoană a murit într-un accident provocat de vremea extremă.

