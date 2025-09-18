La banchetul de stat găzduit miercuri la Castelul Windsor, atenția nu a fost captată de discursuri, ci de ținutele spectaculoase ale celor două protagoniste ale serii: Catherine, Prințesa de Wales, și Melania Trump, prima doamnă a SUA, fiecare definind eleganța în felul ei.

Povestea ţinutelor purtate de Kate şi Melania la banchetul regal. Cele două au atras toate privirile - Profimedia Images / Twitter

Castelul Windsor a fost miercuri seara scena unuia dintre cele mai fastuoase banchete de stat organizate în ultimii ani, cu ocazia vizitei președintelui Statelor Unite, Donald Trump. Regele Charles și Regina Camilla au fost gazdele ceremoniei, la care au participat membri ai familiei regale britanice, înalți oficiali, lideri de afaceri și diplomați de rang înalt.

Dacă discursurile solemne au pus accent pe „relația specială” dintre Marea Britanie și SUA, spectacolul vestimentar a fost cel care a atras atenția tuturor. În centrul luminii reflectoarelor s-au aflat Prințesa de Wales, Catherine, și Prima Doamnă a Americii, Melania Trump, ale căror ținute au stârnit comentarii în presa internațională.

Ţinutele purtate de Kate Middleton şi Melania Trump

Kate Middleton a ales o creație couture semnată de Phillipa Lepley, designer britanic renumit pentru atenția la detaliu. Rochia, din crep de mătase, a fost completată de un palton lung-mantou din dantelă Chantilly aurie, brodat manual cu motive florale. Apariția a fost desăvârșită de celebra tiară Lover’s Knot, preferata Prințesei Diana, și de o pereche de cercei care au aparținut Reginei Elisabeta a II-a. Alegerea acestei combinații, aurul sofisticat și bijuteriile cu valoare istorică, a transmis un mesaj de continuitate și tradiție.

Melania Trump, în schimb, a mizat pe modernitate. Prima Doamnă a purtat o rochie galben aprins, semnată de Carolina Herrera, fără umeri și marcată în talie cu o curea mov, o combinație cromatică surprinzătoare. Ținuta a fost completată de cercei cu diamante și smaralde și de pantofi Manolo Blahnik. Apariția Melaniei a fost un contrast puternic față de clasicismul prințesei, atrăgând atenția prin îndrăzneală și culoare.

Când a sosit miercuri la Castelul Windsor, prima-doamnă a purtat un costum Dior de culoare închisă cu fustă şi o pălărie cu boruri largi, de culoare mov închis. Donald Trump a ales un costum elegant, cu o cravată în tonuri asemănătoare ținutei soției sale. Pălăria a blocat vizibilitatea unei mari părţi a chipului său, amintind de look-ul ei din ziua învestirii, care era foarte business. Un oficial al Casei Albe a declarat anterior CNN că Melania Trump a petrecut luni de zile planificându-şi ţinutele pentru vizita de stat, în special la banchetul de stat.

Cuplul prezidențial a fost întâmpinat în Grădina Zidurilor de la Windsor de prințul William și prințesa Kate. Prințesa de Wales a impresionat prin eleganță într-o apariție dominată de nuanțe vibrante de roșu. Ea a ales o rochie semnată Emilia Wickstead, accesorizată cu o pălărie Jane Taylor, în valoare de 2.330 de lire sterline, și o geantă Chanel burgundy. Ținuta a fost completată de un detaliu cu totul special, o broșă cu pene, moștenită de la prințesa Diana, împodobită cu 18 diamante și smaralde delicate, ce înconjoară simbolul prințului de Wales.

"Am fost destul de direcţi, am sunat şi am spus: Poartă albastru astăzi (regina Camilla - n.r.)? Şi ce nuanţă de albastru este?' Şi apoi am purta bleumarin dacă ea poartă albastru cer? Cu siguranţă nu vrem să ne potrivim - vrem să ne completăm", a declarat o sursă familiarizată cu planificarea vizitelor de stat.

Aşa se face că regina Camilla a apărut în albastru, iar Melania Trump a venit îmbrăcată în culoarea galben (apropiată de cea complementară). Întâmplător - sau nu - cele două doamne au fost îmbrăcate în culorile steagului Ucrainei. Melania Trump, născută în Slovenia, în fostul spaţiu de influenţă sovietică, este cunoscută de altfel ca fiind o susţinătoare a cauzei Ucrainei. Ea i-a transmis lui Vladimir Putin prin soţul său, când s-au întâlnit în Alaska, o scrisoare în care pleda cauza copiilor ucraineni.

Regina Camilla a ales o rochie albastru safir, semnată Fiona Clare, accesorizată cu o tiară și bijuterii din safire și diamante, într-o notă de eleganță sobră. Prințul William a purtat frac Windsor, eșarfa albastră a Ordinului Jartierei și decorații regale, completând tabloul unei seri de gală.

Banchet regal plin de fast la castelul Windsor

Banchetul s-a desfășurat în impunătoarea Sală St. George a Castelului Windsor, unde o masă de 55 de metri, decorată cu flori de sezon, a găzduit cei 160 de invitați. Protocolul a fost impecabil: fiecare invitat a avut la dispoziție șase pahare, iar pe masă au fost așezate 1.452 de piese de tacâmuri și 139 de lumânări.

Meniul a celebrat producția locală: panna cotta cu leurdă din Hampshire, ballotine de pui organic din Norfolk și un desert spectaculos, o bombă de vanilie cu interior de sorbet de zmeură din Kent. Selecția de vinuri și băuturi fine a fost la fel de impresionantă, incluzând un vin de Porto din 1945, anul apropiat de nașterea lui Donald Trump, și un coniac rar din 1912, anul nașterii mamei acestuia.

Deși s-a servit un cocktail special, „Transatlantic Whisky Sour”, președintele, cunoscut ca abstinent, nu l-a gustat. Atmosfera a fost animată de un program muzical variat: de la medley-uri inspirate din filmele James Bond și piese Elton John, până la arii clasice și dansuri tradiționale scoțiene.

Președintele american s-a aflat în centrul mesei lungi de 47,3 metri, așezată în imensa sală de recepție a castelului, St George's Hall. El a stat între regele Charles al III-lea și nora acestuia, prințesa Catherine îmbrăcată într-o rochie aurie, a cărei frumusețe a lăudat-o încă o dată.

Discursuri solemne și mesaje politice

Regele Charles a folosit prilejul pentru a sublinia importanța „legăturii remarcabile” dintre cele două țări, evocând atât alianța din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, cât și colaborările culturale și științifice. Într-un ton grav, a avertizat asupra „tiraniei” care amenință Europa și a reiterat sprijinul comun pentru Ucraina.

Donald Trump a descris vizita ca fiind „o mare onoare”. L-a lăudat pe Prințul William, a remarcat frumusețea și eleganța Prințesei Catherine și a glumit spunând că este singurul președinte american care a avut parte de două vizite de stat în Marea Britanie. A vorbit, de asemenea, despre relația dintre SUA și Regat ca despre „două note într-un singur acord”.

În timp ce în Sala St. George atmosfera era de gală, în afara castelului, în centrul Londrei și în apropiere de Windsor, oamenii au ieşit în stradă să protesteze, criticând politicile administrației Trump.

O proiecție uriașă a chipurilor lui Donald Trump și Jeffrey Epstein pe zidurile Castelului Windsor a provocat intervenția poliției, lucru denunțat de unii lideri politici, inclusiv Jeremy Corbyn, ca fiind o restrângere a libertății de exprimare.

