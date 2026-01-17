Candidatul de extremă dreapta André Ventura a devenit favorit în primul tur al alegerilor prezidențiale de duminică din Portugalia, o premieră pentru țară, chiar dacă are șanse reduse să câștige în turul al doilea, potrivit AFP, informează News.ro.

Premieră în Portugalia: un candidat de extremă dreapta, favorit pentru primul tur al alegerilor prezidențiale - X/ @AndreCVentura

Diverse sondaje care îl plasează pe președintele Partidului Chega ("Destul") în frunte în primul tur, diverg însă în privința numelui candidatului pe care l-ar putea înfrunta în turul doi, prevăzut la 8 februarie, și care urmează foarte probabil să-i succeadă actualului președinte conservator Marcelo Rebelo de Sousa.

Ipoteza unui tur doi pare o certitudine, o premieră din 1986, însă unele sondaje prevăd un duel între Ventura și socialistul António José Seguro, iar altele cu Luís Marques Mendes, candidatul susținut de Guvernul de dreapta al premierului Luís Montenegro.

Alți doi dintre cei 11 candidați, un număr record, au șanse să se califice în turul doi, și anume un amiral în retragere, Henrique Gouveia e Melo, care a purtat o campanie de vaccinare împotriva Covid-19, și eurodeputatul liberal João Cotrim Figueiredo.

Indiferent care va fi adversarul lui Ventura, care s-a autoproclamat "candidatul poporului", calificarea sa în turul doi al alegerilor ar fi o nouă etapă marcantă în ascensiunea sa electorală fulgerătoare după ce a înființat Chega în 2019.

Foarte centrat pe personalitatea șefului său, acest partid a obținut 22,8% dintre voturi și 60 de deputați în alegerile legislative din mai, întrecând Partidul Socialist ca primul partid în opoziție.

Ventura, care își afișează în mod clar ambiția de a conduce Portugalia, un rol care îi revine Guvernului, ci nu președintelui, care nu are puteri executive, a sfârșit prin a se lansa în cursa electorală pentru a contracara amenințarea pe care o reprezintă amiralul Gouveia e Melo.

Henrique Gouveia e Melo a fost favorit în sondaje, după ce a adoptat, la rândul său, un discurs foarte critic împotriva partidelor politice tradiționale.

"André Ventura a candidat pentru a-și păstra electoratul. Ar putea avea surpriza să-l mărească", comentează la AFP politologul António Costa Pinto de la Institutul de Științe Sociale (ICS) al Universității din Lisabona.

Portugalia poate, astfel, să cunoască o întorsătură asemănătoare alegerilor prezidențiale franceze din 2002, când Jean-Marie Le Pen a ajuns în turul doi.

"Însă nu este atât de șocant, pentru că suntem pe valul care poartă extrema dreaptă în întreaga lume", potrivit analistului.

"Sunt foarte încrezător că vom obține un rezultat bun (...). Și chiar dacă nu câștigăm, această campanie a îmbogățit partidul și îi permite să crească încă un pic", a declarat pentru AFP un fost funcționar, José Teixeira, în vârstă de 70 de ani, unul dintre susținătorii lui Ventura care au înfruntat ploaia pentru a-l susține la o acțiune de campanie în centrul Lisabonei.

În Portugalia, o consolidare a extremei drepte ar complica și mai mult situația Guvernului minoritar al lui Luís Montenegro, pentru că are nevoie de Chega în vederea adoptării unei părți a programului său.

"Alegerile sunt deschise", a dat asigurări premierul, care s-a implicat personal în campania lui Luís Marques Mendes, cu speranța de a-l face să crească în sondaje pe acest fost ministru și fost șef al partidului său, căruia i-a lăudat neîncetat experiența și moderația.

Candidatul dreptei tradiționale este însă devansat în sondaje de António José Seguro, un socialist de centru, care afirmă că deține "singura candidatură capabilă să învingă extremismul" lui Ventura.

Mult timp favorit, amiralul Henrique Gouveia e Melo a avut de suferit în urma unei performanțe proaste în dezbateri televizate și a dificultăților unei campanii purtate fără susținerea unui partid.

Liberalul João Cotrim Figueiredo a realizat, în schimb, o campanie salutată de observatori, însă elanul său s-a lovit de un scandal provocat de acuzații de hărțuire lansate de o fostă colaboratoare.

Puterea șefului statului portughez este simbolică, însă poate juca un rol de arbitru în caz de criză și dispune de dreptul de a dizolva Parlamentul și de a convoca alegeri legislative.

