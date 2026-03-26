Un moment istoric a avut loc în în Marea Britanie. Sarah Mullally a fost numită Episcopul Londrei devenind prima femeie care va conduce Biserica Anglicană. Ceremonia de "înscăunare" a avut loc în faţa a aproximativ 2.000 de invitaţi, printre care moştenitorul tronului, prinţul William cu soţia sa, Kate şi alţi lideri religioşi.

Îmbrăcată în veşminte episcopale de un galben-auriu intens, fixate cu o cataramă de la cureaua pe care o purta pe vremea când era asistentă medicală, Sarah Mullally a bătut de trei ori la uşa vestică a catedralei cu un toiag pastoral, exact cum cere tradiţia.

Moment istoric în Biserica Anglicană

"Sunt trimisă ca arhiepiscop să vă slujesc, să proclam dragostea lui Hristos și împreună cu voi să-L venerez și să-L iubesc cu toată inima și sufletul, cu mintea și cu puterea", a transmis Sarah Mullally, prima femeie care va conduce Biserica Anglicană.

Depunerea jurământului a marcat o altă premieră: pentru prima dată în istorie, în locul Evangheliilor augustiniene din secolul al 6-lea, a fost folosită Biblia Sfântului Ioan.

Solemnitatea momentului a fost, pentru scurt timp, animată de corul african din Norfolk.

Ceremonia a culminat apoi cu așezarea lui Mullally pe două tronuri diferite: cel al Episcopului diecezan, care datează din 1844, și apoi pe străvechiul tron de marmură al Sfântului Augustin, care datează de la începutul secolului al 13-lea.

"Mă angajez solemn în fața voastră în slujba Bisericii Anglicane, a Comuniunii Anglicane și a întregii Biserici a lui Hristos din întreaga lume, ca împreună să putem proclama Evanghelia lui Hristos, care ne împacă cu Dumnezeu și dărâmă zidurile care ne despart", a declarat Sarah Mullally, Arhiepiscop de Canterbury.

Cine este femeia care a scris istorie

Peste 2.000 de oameni au fost prezenţi la ceremonia grandioasă. Printre ei, Prințul William și Catherine, Prințesa de Wales. Aceasta a purtat un palton lung clasic şi o pălărie asortată.

Sarah Mullally este prima femeie care conduce Biserica Anglicană, după 105 de predecesori bărbați. Înainte de a ajunge aici, a lucrat ca asistentă specializată în oncologie şi, ulterior, a devenit cea mai tânără persoană numită vreodată în funcția de director medical în cadrul Departamentului de Sănătate din Regat.

Deși și-a început parcursul în preoție la vârsta de 40 de ani, a atins rapid cele mai înalte trepte ale ierarhiei religioase. A fost hirotonită preot în 2002, iar, în 2015, a devenit a patra femeie episcop.

