- Premieră medicală în Israel: un pacient a fost operat pe creier, fără anestezie - Profimedia / imagine ilustrativă

Un bărbat a fost operat pe creier fără nicio anestezie. Medicii au folosit doar hipnoza, iar pacientul spune că s-a simțit ca într-o vacanță în Thailanda.

Totul a decurs fără durere, iar intervenția a fost un succes. Doctorii cred că această metodă ar putea fi folosită și la alte operații, acolo unde anestezia este riscantă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca sindicaliștii din învățâmânt să boicoteze începerea școlii pe 8 septembrie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰