Premieră medicală în Israel: un pacient a fost operat pe creier, fără anestezie

Un bărbat a fost operat pe creier fără nicio anestezie. Medicii au folosit doar hipnoza, iar pacientul spune că s-a simțit ca într-o vacanță în Thailanda.
Totul a decurs fără durere, iar intervenția a fost un succes. Doctorii cred că această metodă ar putea fi folosită și la alte operații, acolo unde anestezia este riscantă.
