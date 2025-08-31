Antena Meniu Search
Premieră medicală în Israel: un pacient a fost operat pe creier, fără anestezie

la 31.08.2025 , 19:47
Un bărbat a fost operat pe creier fără nicio anestezie. Medicii au folosit doar hipnoza, iar pacientul spune că s-a simțit ca într-o vacanță în Thailanda.

Totul a decurs fără durere, iar intervenția a fost un succes. Doctorii cred că această metodă ar putea fi folosită și la alte operații, acolo unde anestezia este riscantă.

