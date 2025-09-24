Anglia a deportat 47 de infractori români. Le-au dat câte 2.000 de lire pe carduri

Ministrul britanic de interne, Shabana Mahmood, a avertizat că retorica extremei drepte scapă de sub control și a subliniat că politicienii trebuie să mențină linia între patriotism și naționalism. Declarațiile au fost făcute în contextul unui zbor de expulzare a 47 de infractori străini către România, care au primit carduri cu până la 2.000 de lire sterline, și vin în completarea angajamentului său de a întări securitatea granițelor, informează Agerpres.

Shabana Mahmood a făcut declarațiile pentru ITV News, explicând că menținerea granițelor sub control creează spațiul ca britanicii obișnuiți, decenți, să fie primitori cu cei care vin în țară. "Cred că o frontieră sigură este necesară pentru menținerea relațiilor interasiale pozitive în Regatul Unit", a spus ministrul.

Referindu-se la ascensiunea extremei drepte, Shabana Mahmood a afirmat că o parte din retorică scapă de sub control și că este îngrijorată de direcția în care aceasta ar putea conduce. Ea a adăugat că politicienii au responsabilitatea de a menține linia între patriotism și naționalism.

Declarațiile au fost făcute în timp ce canalul ITV a primit acces la un zbor de expulzare din Regatul Unit către România, care transporta 47 de persoane venite inițial legal în Marea Britanie, dar care ulterior au comis infracțiuni de la furturi și infracțiuni sexuale până la crime și au fost condamnate la închisoare.

La bordul avionului, persoanelor expulzate li s-au înmânat carduri cu până la 2.000 de lire sterline (aproximativ 2.700 de dolari), o practică pe care Shabana Mahmood a recunoscut că nu va da bine. Ea a explicat că expulzările voluntare sunt mai eficiente din punct de vedere financiar pentru contribuabili, pachetele financiare fiind oferite ca stimulent pentru cei care acceptă să plece fără rezistență.

Ministrul britanic a mai anunțat că intenționează să intensifice expulzările în cadrul acordului încheiat în iulie cu Franța, care prevede returnarea migranților interceptați în Canalul Mânecii și trimiterea migranților francezi care solicită azil în Marea Britanie înapoi în Franța. "Voi crește aceste numere și sper să spun mai multe despre asta în săptămânile următoare", a mai adăugat Mahmood.

